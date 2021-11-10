Eğirdir'de 4833 Hane ve 1864 kişiye Devlet eli uzandı.Toplam 7.787.222,88TL. Sosyal Yardım Gerçekleşti.Eğirdir Belediye Meclisinde konuşan Eğirdir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurgül Türker vatandaş-devlet işbirliği ile sosyal yaraların kapandığını ve yapılan çalışmaları rakamlarla da anlattı.Diğer Aile Yardımları Gıda Yardımları, Tek Seferlik Yardımlar, Barınma Yardımları, Diğer Eğitim Yardımları, TKİ Kömür Yardımları, Ev Eşyası Yardımı, Ev Onarımı Diğer Sağlık YardımlarıNAKDİ Kişi Sayısı 1803 Hane Sayısı 660 Tutar 927.235,00 TLAYNİ Kişi Sayısı 4136 Hane Sayısı 1416 Tutar 172.227,09 TLYaşlılık Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakın Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı, Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Şartlı Eğitim, Sağlık Ve Gebelik Yardımı, Elektrik Tüketim Desteği Yabancılara Yönelik Sosyal uyum Yardımı, Öksüz Yetim Aylığı Yardımı, Kronik Hastalıklar Yardımı, Tam Kapanma Ve Pandemi Sosyal Destek Yardımı, Diğer Kuruluş YardımlarıNAKDİ Kişi Sayısı 1644 Hane Sayısı 1138 Tutar 6.687.760,79 TLAYNİ Kişi Sayısı 0 Hane Sayısı 0 Tutar 0Kişi Sayısı 4833 Hane Sayısı 1864Tutar 7.787.222,88TL