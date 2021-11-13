İlçemizde 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında uygulanan trafik denetimine katılan Kaymakam Adem Çelik, sürücülere emniyet kemeri takmanın önemini ve kuralları anlattı.İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte can ve mal güvenliğini korumak, toplumsal duyarlılığı artırmak için düzenlenen 'Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Eğirdir’de denetim yapıldı. Kaymakam Adem Çelik ve İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'in de katıldığı denetimde sürücüler bilgilendirildi. Otogar önü uygulama noktasındaki denetimde polis ekipleri sürücülere emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere hız sınırı,yayalara yol verilmesi, telefon veya benzeri iletişim araçlarının trafikte kullanılmaması gibi konusunda uyarıda bulundu.Uygulamadaki amacın trafikte seyahat ederken emniyet kemeri kullanımının ihmal edilmemesi olduğunu ifade eden Kaymakam Çelik, " Emniyet kemeri kullanımının kazalarda ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığı biliniyor. Telafisi mümkün olmayan can kayıplarının ve yaralanmaların engellenmesi için emniyet kemerlerimizi mutlaka takmamız lazım. Bugün ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de emniyetli bir yolculuk için sürücülerin ve yolcuların kurallara farkındalığını artırmak amacıyla uygulama yapıyoruz." diye konuştu.Uygulama sonrası taksici esnafları ile bir araya gelen Kaymakam Çelik, onların sorun ve taleplerini dinledi.