İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu yılsonu sergisi 17.06.2021 Perşembe günü Senirkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, yıl sonu sergi açılışı Kaymakamımız Özlem KILIÇTÜRK, Senirkent Belediye Başkan Vekili Ahmet AY, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Tufan ÖZTÜRK, İlçe Emniyet Amir Vekili Muhittin KAPSAL, Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceylan ÇAYLAK, kurum amirleri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.Düzenlenen sergide, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezen Kaymakamımız Özlem KILIÇTÜRK, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceledi ve emekleri için Senirkent Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.