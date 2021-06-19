KAÇAK AVCILAR FOTOKAPANA TAKILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekiplerince 21.03.2021 tarihinde Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan fotokapanlara yansıyan görüntülerin incelenmesi sonucunda ellerinde yaban keçisi trofeleri bulunan 2 şahıs tespit edilmiştir.Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince şahıslar araştırılarak bulunmuş olup şahıslardan bilgi alma yoluna gidilmiştir. Elde edilen bilgide şahıslar yaban keçisini vurduklarını kabul etmişlerdir. Ayrıca avda kullandıkları silahlarının ruhsatsız olması sebebiyle 2 adet av tüfeğine el konularak şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 6.012,00 (AltıBinOnİki) TL İdari Para Cezası ve vurmuş oldukları yaban keçisi için 27.777,00 (YirmiYediBinYediYüzYetmişYedi) TL Tazminat İşlemi uygulanmıştır.Bölge Müdürlüğümüzce av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü