Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, temeli atılan ve çelik konstrüksiyon montajlarına geçilecek olan Çünür Kapalı Pazaryerinde incelemelerde bulundu. Eni 26, boyu 114 metre toplam 3 bin metrekare kapalı alana sahip Çünür Pazaryeri Temmuz ayı sonu itibariyle tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür’e inşası devam eden kapalı pazaryeri alanında incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, inşaat alanında hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyerek, sömel betonların döküldüğünü, soketlerin yerleştirildiğini dile getirdi. Başdeğirmen, çelik konstrüksiyonların montajının da kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, “İnşallah temmuz ayı sonunda burada pazarımız kurulmaya başlayacak. 3 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Üzeri güzel bir mimari ile kapatılacak” dedi.Pazaryerinin içerisinde pazarcıların ve alışverişe gelen vatandaşların kullanımı için tuvalet, lavabo ve sosyal hizmet alabilecekleri bölümlerinde bulunduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Çünür Mahallemize güzel ve modern bir alan oluşturuyoruz. Kışın kardan, yazın sıcaktan koruyabileceği, esnafımızın rahatça satışını, vatandaşlarımızın da rahatlıkla alışveriş yapabileceği bir alan oluşuyor” görüşlerinde bulundu.Pazaryeri inşaatı sürecinde vatandaşların ve pazarcıların mağdur olmamaları için karşı bölümde bir yer oluşturulduğunu ve pazar hizmetinin burada hizmet verdiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Karşı alanda yolunu açtık, düzenleme yaptık, parke taşlarını döşedik. Bu yer, inşaat bitinceye kadar pazar alanı olarak hizmet verecek. İnşaatın tamamlanmasının, kapalı Pazar yerinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte de geçici olarak düzenlediğimiz alan pazaryerinin ve bölgenin otoparkı olarak hizmetini sürdürecek. Altyapısını ona göre düzenledik. Çünür Mahalleli vatandaşlarımıza ve Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.