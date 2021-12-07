'UNUTSALARDA, UNUTULMAYACAKLAR' TİYATROSUNA BÜYÜK ALKIŞ

Eğirdir Belediyesinin organize ettiği ve Türkiye Alzheımer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz ve Tiyatro ekibinin sahnelediği tiyatro büyük alkış aldı.Gündüz saat 14.00'de SDÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Selim Sözer'in ve öğretim görevlilerinin katıldığı tiyatro akşam saat 20.00'de ise Kervansaray Düğün Salonunda halka açık olarak sahnelendi.Akşam gerçekleşen tiyatro etkinliğine ise Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Belediye Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, Muhtarlar ve çok sayıda misafir katıldı.Gönüllülük esasına dayalı olarak Türkiye'nin bir çok yerinde tiyatro etkinliği düzenleyen Türkiye Alzheımer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz ve Tiyatro ekibi tiyatro severler tarafından büyük alkış aldı. Dernek Başkanı Eryılmaz; 'Farkındalık yaratarak Alzheımer hastalığına dikkat çekmek amacıyla böyle bir tiyatro ekibi kurduklarını ve Türkiye'nin her köşesine gittiklerini ifade ederek Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim görevlisi Faruk Yaşar Gürdal ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise; 'Emeğinize sağlık diyoruz, 'Allah'ım Aklımızı Canımızdan Önce Alma' aslında bu cümle her şeyi ifade ediyor, ne mutlu ki tüm hocalarımız bu yaştan sonra yeni bir kimlikle karşımızdalar hepsi. Vatana millete nasıl faydalı olabiliriz onun için buradalar. Hepinizden Allah razı olsun, buradan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Oka'da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Yaklaşık bir saat süren anlamlı tiyatro programının ardından misafirlere plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)