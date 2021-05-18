Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) tarafından hazırlanan ˈˈSuˈˈ temalı sergi açıldı.

https://www.instagram.com/sdugsf.sergiplatformu/

Her geçen gün önemi artan ve hayati değer taşıyan su kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Genç ve Araştırma Görevlisi Dr. Mavi Çakmakçıˈnın küratörlüğünde hazırlanan sergiye 380 sanatçı eserleriyle müracaat etti.Uluslararası Online Karma Sergide, ulusal ve uluslararası jürinin belirlediği 200ˈden fazla sanatçının eseri Instagram platformunda katılımcılar ile buluştu.