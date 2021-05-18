Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN'ın 19 Mayıs ATATÜRK’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı ;

Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık ateşini yaktığı gün olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutlamanın gururunu milletçe yaşıyoruz. Büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı, zor şartlarda verilen mücadelenin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, ülkemizin yeniden var olmasının en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bu önemli günde ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimizle bütünleşip ve onlarla aynı coşkuyu paylaşmamız geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Bizim en önemli görevimiz Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. İstiklal bilinci ve 19 Mayıs ruhuyla yetişen gençlerimizin Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacakları inancıyla; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.



Uluborlu Kaymakamlığı

