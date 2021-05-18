BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 19 MAYIS MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Veli GÖK, 2 yıldır burukta olsak ’19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’inci yıl dönümünü ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

19 Mayıs 1919 tarihinde; bağımsızlığa giden yolda Türk milletinin kaderi çizilirken, bu önemli günün geleceğimizin teminatı gençlere armağan edilmesi de çok büyük anlam ifade etmektedir. Atamızın emanetine sahip çıkan gençlerimizin şu günlerde geçirdiğimiz zor süreçlerde daha çok sahip çıkacaklarına eminiz. Pandemi dolayısıyla iki yıldır burukta olsak bayramımızı balkonlarda kutlayacağız. Bu salgın hastalık bittiğinde de 19 Mayıs’larımızı layıkıyla kutlarız inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın kahramanları ile ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.’ dedi.

