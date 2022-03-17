SDÜ’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi konulu etkinlikİstiklâl Marşıˈnın kabulü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 13:30'da Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM), Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOKÜM), Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) işbirliği ile "İstiklâl Marşıˈnın Kabulü ve Çanakkale Zaferi" konulu etkinlik yapılacaktır.Etkinliğe davetli konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu ve Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan katılacaktır.