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Hamilelik Sırasında Ağız da Ne Gibi Değişiklikler Olur ?

Hamilelik Sırasında Ağız da Ne Gibi Değişiklikler Olur ?
TÜRKİYE
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Hamilelik Sırasında Ağız da Ne Gibi Değişiklikler Olur ?
 
Global Diş Hekimliği Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgiler verdi.
 
• Hormon seviyelerindeki ani artış dişeti iltihaplarına eğilimi artırır. Eğer dişler ve dişetleri üzerinde biriken plak yeterince temizlenemezse kolaylıkla dişeti iltihabı (dişetlerinde şişlik, kanama, kızarıklık), dişetinde hamilelik tümörü gelişebilir. Gebelik öncesi tedavi edilmemiş ciddi dişeti rahatsızlıkları olan hamile kadınlarda ise erken doğum ya da düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riski vardır. Bu nedenle gebelik öncesi iyi bir ağız hijyeni rutininin kazanılmış olması ve dişeti tedavilerinin yapılmış olması önemlidir.

• Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde görülen kusma ağız içinde asidik bir ortam oluşturarak dişlerde aşınmalara, hassasiyetlere ve çürüklere sebep olabilir. Özellikle kusmayı takiben hemen dişleri fırçalamak diş yüzeyindeki aşınmaları artırabilir. Bu nedenle kusma sonrası ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişler yarım saat sonra fırçalanmalıdır.

• Hamilelik süresinde tükürük daha asidik özellikler gösterebilir, bu durum dişleri çürüğe daha yatkın hale getirir. Doğru ağız bakımı ile yeni çürüklerin oluşumu engellenebileceği için anne adayının ağız bakımını gebelik öncesi düzene oturtmuş olması önemlidir.

• Dişeti sorunu nedeniyle dişetleri kanayan, dişlerinde hassasiyet sorunu olan anne adayı dişlerini fırçalamaktan kaçınabilir. Ağız hijyeninin yeterli derecede sağlanamadığı durumlarda dişeti hastalıkları ve çürükler gelişebilir.

• Değişen beslenme alışkanlıkları ve çürük yapıcı özellikli gıdaların sık tüketimi (sık ara öğünler ve tatlı gıda tüketiminin artması, kuru meyve gibi) diş çürüklerinin oluşma riskini artırır.



Hamilelikte ağız içerisinde mevcut olan enfeksiyonlar erken doğuma ve/veya bebeğin düşük kilolu doğmasına yol açabilmekte ve gebelik sürecini zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle Gebelik planlayan anne adaylarının diş hekimi kontrolünden geçmesi ve gerekli tedavileri yaptırması çok önemlidir. Bu şekilde sorunsuz ve diş sağlığı açısından stressiz bir hamilelik dönemi geçirebilirsiniz.





Hamilelik Öncesi Muayene Sırasında Neler Yapılacak?



• Hem diş hem de diş eti sağlığınızın kontrol edilebilmesi için klinik muayeneye ek olarak radyografik muayenenin de yapılması gereklidir. Bu amaçla panoramik röntgen ve bazı durumlarda periapikal röntgenler alınmalıdır.

• Dişlerde yani oluşmuş çürükler varsa tedavi edilmelidir.

• Daha önce yapılmış tedavilerin mevcut durumu değerlendirilmeli, yenilenmesi gereken kanal tedavisi ya da dolgu olup olmadığı belirlenmelidir.

• Gebelik döneminde ağız hijyeninin korunması çok daha önemli olduğu için, anne adayının protezleri varsa (sabit köprüler ya da hareketli protezler) ağız içerisindeki uyumları ve hijyenin sağlanmasına engel teşkil eden durumlar tespit edilmelidir. Gerekli durumlarda protezler yenilenmelidir.

• Hormonal değişimlerin yaşandığı hamilelik sürecinde dişetlerinin ağız içerisinde biriken plağa verdiği yanıt ve dişeti hastalıklarının görülme sıklığının artması nedeniyle mevcut dişeti hastalıkları da tedavi edilmelidir.

• Özellikle gebelik döneminde nasıl bir ağız bakımı uygulanması gerektiğine dair diş hekiminizden detaylı bilgi almalısınız.

• Gebelik süresince genellikle acil durumlar dışında diş tedavileri yapılmamaktadır. Ancak üç ayda bir rutin kontrollerin yapılması gelişmekte olan sorunların erken tespit edilmesini sağlayacağı için önemlidir. Bu nedenle gebelik öncesi kontrollerinizi tamamladıktan sonra gebelik döneminde de devam edecek rutin kontrollerin randevuları ayarlanmalıdır.


 
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