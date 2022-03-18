başkanlığındakiverdiği sözleri tutmaya, kadın emeğini %100 desteklemeye, hizmetlerini kadınlara ve dezavantajlı kesimlere %100 pozitif ayrımcılıkla sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok ilke imza atan, Aydın’ınkadınların birbirleriyle ve çocuklarıyla hoşça vakit geçirebildiği, kadınlara özel’ni; ülkenin farklı yörelerindeki kadınların ve yerli üreticilerin ürettiği ürünleri değerinde satın alarak Efeler halkıyla buluşturduğu’ı; otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabildikleri, sanatsal faaliyetler gerçekleştirerek yaratıcılıklarını geliştirebildikleri ve sosyalleştikleri’ni; öğrencilerin internet bağlantılı bilgisayarla, sunulan ikramlar eşliğinde ders çalışıp kitap okuyabildikleri’leri ve eğitimle eğlenceyi bir araya getirerek yeni neslin bilimle iç içe yetişmesini amaçlayanvenı hayata geçirdi.Sunduğu hizmetlerle, hayatın içinde birçok eşitsizliğe maruz kalan kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı ve kadınlar için fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen, şimdi de %100 kadın emeğiyle faaliyet gösterecek olan’nı açtı. Emekçi kadınların, Efeler’in yöresel ürünlerini kendi elleriyle işleyerek ekonomiye katkı sağlamasını hedefleyen’nın açılışını’nin kadın dostu belediye başkanıgerçekleştirdi. Bölge halkının ve basın mensuplarının da katılımıylagünü gerçekleşen açılışta kadınlara seslenerek “Sizler idolümüzsünüz bizim. Çünkü bir kadın olarak nelerin başarılabileceğini bu topluma gösteriyorsunuz. Ben seçimden önce verdiğim sözleri bir bir yerine getirmek için çaba sarf ediyorum. Ben ayrımcılık yapan bir belediye başkanıyım. İki kesime ayrımcılık yapıyorum: Birincisi gençler ve çocuklar, ikincisi ise kadınlar. Bir erkek olarak kadınlara ayrımcılık yapmaya devam edeceğim. Siz hak ettiğiniz değeri alana kadar belediye başkanı olarak sonuna kadar yanınızdayım. Güçlü kadın istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Güçlü bir kadın olabilmek için üretken olmak, bağımsız olmak gerekiyor. Özgürlüğünüzün olması gerekiyor, geçiminizi sağlamanız gerekiyor. İşte burada, 200 civarı işçi kardeşimiz çalışacak. Kadınlar üretecek, bu fabrikada işleyeceğiz ve para da kazanacağız,” dedi.sözlerine “İnanıyorum, iddialı konuşuyorum,bütçesinin yarısı kadarını iki yıl içerisinde bu fabrikadan kazanacak. Gideceksiniz köye, tarlalar kiralayacaksınız. Size söz veriyorum tohumu, fidesi, gübresi, traktörü ve hatta akaryakıtı yani mazotu da benden; elde ettiğiniz ürünleri de peşin olarak alacağım söz veriyorum size. Patron olmaya var mısınız?” diyerek devam etti.’nin çok amaçlı gıda üretim fabrikasında, belediyeye ait tarım arazilerinde hasadı yapılan ürünler kadın çalışanların emeğiyle ve özel makinelerde ileri işlemden geçerek işlenecek. Fabrikada üretilecek enginar ve şevketibostan konserveleri, domates ve biber salçaları, çeşitli yemek sosları ve reçeller sofraları dolduracak.