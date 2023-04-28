Sav İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulu Öğrencileri Depremzedeler İçin Kermes Düzenledi

Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi Kermese Katıldı

Sav'daki Öğrencilerin Kermesi 360 Öğrencinin Katılımıyla Gerçekleşti

Toplanan Gelir Depremzedelerin İhtiyaçları İçin Kullanılacak

Sav'da Yaşayan 9 Depremzedelerin İhtiyaçlarına Destek Olunacak

Sav İlkokulu, Ortaokulu ve Anaokulu Müdürü Yücel Özdemir önderliğinde, Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'nin de katılımıyla, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle ikinci kez bir kermes düzenlendi. 360 öğrencinin canı gönülden destek verdiği etkinlik, depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Kermesten elde edilen gelir, tutanakla Okul Aile Birliği tarafından muhtara teslim edildi. Sav'da deprem bölgesinden gelen 9 aile yaşıyor.