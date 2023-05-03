Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi, Türkiye'nin en uzun mağarası olan Pınargözü Mağarası'na ev sahipliği yapıyor. Mağaranın klima gibi esen havası, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlere mükemmel bir seçenek sunuyor. Ayrıca, mağaradan çıkan buz gibi su, yıl boyunca akışını sürdürerek içme suyu olarak da kullanılabiliyor.Pınargözü Mağarası'nın en özel özelliklerinden biri, mağaradan çıkan suyun oluşturduğu derenin içinde yürüyebilme imkanı sunması. Bu deneyim, doğa ile iç içe olmak isteyen ziyaretçiler için unutulmaz bir anı haline gelebilir.Mağara çevresinde bulunan ormanlık alan, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler için de mükemmel bir ortam sağlıyor. Burada sessizliğin ve huzurun tadını çıkarabilir, stres ve yorgunluğunuzu atabilirsiniz.Siz de sıcak yaz günlerinde serinlemek, doğanın güzellikleriyle buluşmak ve huzur dolu bir kaçamak yapmak isterseniz, Yenişarbademli'ye davetlisiniz.