Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi Ziraat Bankası ile çalışanların promosyon alabilmesi için sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Promosyondan toplam 47 memur ve işçi yararlanacak.Merkeze bağlı Sav Kasabası Belediyesi’nde görev yapan personellere promosyon müjdesi. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, personelin hesaplarına 9 bin TL banka promosyonu yatırılacağı belirtildi.Sav Belediyesi’nde görev yapan personellerin promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla sözleşme imzalandı. Ziraat Bankası Isparta Şube Yöneticisi Turgay İşçi ile Başkan Şakir İpekçi, banka promosyonu için sözleşme imzaladı. Banka promosyonu ödemeleri ise Belediye personelinin hesaplarına hemen yatırılacak. Başkan ipekçi, sözkonusu banka promosyonundan Belediyede çalışan 47 memur ve işçinin tamamının yararlanacağını sözlerine ekledi.Sav Belediyesi personelleri de banka promosyonu anlaşmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek Belediye Başkanı Şakir İpekçi’ye teşekkür ettiler.