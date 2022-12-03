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Isparta'da 103 Öğrenci Akıllarını Yarıştıracak

Isparta'da 103 Öğrenci Akıllarını Yarıştıracak
TÜRKİYE
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103 Öğrenci Akıllarını Yarıştıracak
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Genç Yalvaçlılar Derneği bir ilke imza attı. Gençler arasında zeka oyunları turnuvası düzenleyerek ilçede bir ilk gerçekleşti.
Borsa İlköğretim Okulu’nda açılışı yapılan ‘Akıl Oyunları Ligi’nin açılışına Kaymakam Halık Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, öğrenciler ve veliler katıldı.
Palyaço gösterileri ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından projenin gerçekleşmesini sağlayan Genç Yalvaçlılar Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı selamlama konuşması yaptı. Yıldızlı, genç dimağların kıyasıya rekabetlerine sahne olacak yarışmaların Türkiye genelinde ilçe bazında ilk kez düzenlendiğini ve bunun kendileri tarafından gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaymakam Haluk Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol 2 yarışmacı öğrenci ile kısa süre oyun oynayarak turnuvayı başlattı.
Törenin ardından açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı;
“Türkiye’de ilk defa ilçe düzeyinde bir zeka oyunları ligi düzenliyoruz ve bu ligle bütün Türkiye’ye öncü olmak istiyoruz. 103 öğrencimizin katıldığı lig 6 ay boyunca devam ederek  1756 oyun gerçekleşecek. Buna öncü olmaktan ve Türkiye’ye örnek lmaktan dolayı mutluyuz. Buradaki amacımız şu; Biz gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz ve gittiğimiz evlerde aileler çocukların sosyal imkanlar bulamadıklarını gelişme alanlarına ulaşamadıklarını söylediler. Biz bu alanları nasıl yaratabiliriz diye düşündük. Tabi baskıcı ve kırsal bir alanda yaşıyoruz bunu da akıl ve zeka oyunları ile gerçekleştirebileceğimize karar verdik. Birlik beraberlik içerisinde güzel faaliyetlere kapı açmayı düşündük” açıklamasını yaptı.
Zeka oyunlarında her galibiyete 5 puan, beraberliğe 2 puan verilirken mağlubiyet durumunda 1 puan verilecek. Lig sonunda birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncü olanlara ise çeşitli hediyeler verileceği açıklandı.
Zeka oyunları Ligi’ne Yalvaç’ın yanısıra Gelendost ilçesinden de katılım sağlandığı bildirildi.
 
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