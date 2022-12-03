isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

ANTALYA’DAKİ ISPARTALILAR PLATFORMUNUN BAŞARISI

ANTALYA’DAKİ ISPARTALILAR PLATFORMUNUN BAŞARISI
TÜRKİYE
35 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Sorunların çözüm ortağı oldu
ANTALYA’DAKİ ISPARTALILAR 
PLATFORMUNUN BAŞARISI
Antalya’da 2 yıl önce sadece sosyal ağ üzerinden kurulan ve kısa sürede kabına sığmayan Antalya’daki Ispartalılar Platformu, bugüne kadar yüzlerce insanın hayatına dokundu.
Antalya’daki Ispartalılar Platformu Başkanı Ali Erdal, Facebook üzerinden kurduğu sayfa ile büyük bir kitleye erişti. Antalya’da yaşayan Ispartalı hemşerilerimiz arasında önemli bir köprü haline gelen Platform, başta sağlık ve istihdam konuları olmak üzere birçok sosyal alanda üyelerinin yanında oldu. Tüm Ispartalıların kapısını tek tek çalarak, onları tek bir çatı altında toplayabilmenin mücadelesini veren Platform Başkanı Ali Erdal, hem Antalya’da hem de Isparta’da yaptığı protokol ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını aktarıyor. 
Her geçen gün giderek güçlenen Platform, bugüne kadar güç birliği ile tüm meselelerin çözümüyle birlikte aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkıyor. 
Platformun ikinci yılında bir mesaj yayımlayan Başkan Erdal, “İki yıl önce bugün başlamış olduğumuz çalışmalarımızda çok büyük yol kat ettik. Sizlerden almış olduğumuz enerjiyi sinerjiye çevirerek vizyon projelerimize çizgimizden çıkmadan devam ediyoruz. Bugüne kadar hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmaya gayret gösterdik. Platform olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında elbette ki sağlık geliyordu. Vatandaşlarımızın sağlık sorunlarında onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, kan bulma konularında aracı olmaya, maddi sorunların çözümünde de gereken desteği sağlamaya çalıştık. Yine işveren ile iş arayan vatandaşlarımız arasında köprü olduk. İnsanların birbirleriyle tanışmaları neticesinde birçok dostluk kuruldu. Yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı Platform olmanın gurunu yaşıyoruz. 
Platform gönüllülerimizle birlikte dün olduğu gibi bugün de çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Amacımız tüm hemşerilerimize dokunabilmek, yardımcı olmak ve gönüllere girmektir. Bundan sonraki süreçte sesimizi daha fazla duyuracağımızı, hem şehrimize hem de vatandaşlarımıza faydalı olacak projelerimizi hayata geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar, selamlar.” dedi.
 
316813026-669689451264769-1356839800546421591-n316812354-669689447931436-5805544908343284942-n317086117-669689381264776-4018714783788896464-n316683547-669689507931430-7188151098446969716-n317496090-669689511264763-6470835051149629434-n316949417-669689371264777-6019334913081243961-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AKARYAKITTA DÜŞÜŞ DURDU İNDRİM BİTTİ POMPAYA ZAM!
Telefon kullananlar bu habere dikkat1
ISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADI
Asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi açıklandı: Sürpriz gelebilir iddiası
Isparta Tarım Kredi Marketlerde Aralık ayı indirimleri başladı
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU
Isparta'da yunus timlerinden narkotik operasyonlar
Isparta'da pazardan hırsızlık olayı
İşverenler asgari ücret için ilk kez rakam verdi: Bu rakamın üstünü ödeyemeyiz
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi
Dolar, yem, mazot ve maaşlar aynı: Süte yüzde 40 zam nereden çıktı
TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON DAKİKA HABERLER
Haber: EYT ve Asgari ücret zirvesi!
Isparta'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Aranan şahıs Isparta'da yakalandı
AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM
ESKİ CİHAZLARINIZI ÇÖPE ATMAYIN! İÇİNDE ALTIN VAR!
Akaryakıtta indirim müjdesi! işte güncel fiyatlar
Bu meslekler için yeterlilik şartı geliyor...
DENİZDEN YENİ GELEN ÜRÜNLER KAYA BALIK REYONLARINDA
Isparta'da Expertizde 1 numara: Dynobil Oto Ekspertiz
Isparta Dereboğazı karayolunda trafik kazası 1 kişi öldü
EYT'lilere müjde! Milyonlar bunu bekliyordu
Isparta Sektörel İstişare Toplantıları Turizm Sektörü İle Başladı
Müstakbel Damat filminin galası Isparta'da Meydan AVM'DE gerçekleştirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kuyumcu-altinis-indirim-ucuz-pirlanta-kampanya-altin isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDUISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU01 Aralık 2022
ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖZEL DENTISPARTA AÇILDIISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖZEL DENTISPARTA AÇILDI27 Kasım 2022
Bu meslekler için yeterlilik şartı geliyor...Bu meslekler için yeterlilik şartı geliyor...27 Kasım 2022
ISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADIISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM FIRSAT ŞÖLENİ BAŞLADI02 Aralık 2022
Isparta'da Kadın Dostu Şehir Projesi Protokolü İmzalandıIsparta'da Kadın Dostu Şehir Projesi Protokolü İmzalandı26 Kasım 2022
Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldüIsparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü01 Aralık 2022
Isparta’da doğayı kirletenler şimdi yandı!Isparta’da doğayı kirletenler şimdi yandı!01 Aralık 2022
Haber: EYT ve Asgari ücret zirvesi!Haber: EYT ve Asgari ücret zirvesi!30 Kasım 2022
Isparta 409,2 milyon dolar ihracat gelirine eriştiIsparta 409,2 milyon dolar ihracat gelirine erişti02 Aralık 2022
Isparta'da feci kaza: araç hurdaya döndüIsparta'da feci kaza: araç hurdaya döndü01 Aralık 2022
ESKİ CİHAZLARINIZI ÇÖPE ATMAYIN! İÇİNDE ALTIN VAR!ESKİ CİHAZLARINIZI ÇÖPE ATMAYIN! İÇİNDE ALTIN VAR!28 Kasım 2022
TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON DAKİKA HABERLERTÜRKİYE VE DÜNYADAN SON DAKİKA HABERLER30 Kasım 2022
İşte Isparta usulü tatar tarifiİşte Isparta usulü tatar tarifi01 Aralık 2022
Isparta uçak kazasında ölen bilim insanları anıldıIsparta uçak kazasında ölen bilim insanları anıldı01 Aralık 2022
Isparta'da mahalle sakinlerinin kestane hasadıIsparta'da mahalle sakinlerinin kestane hasadı01 Aralık 2022
Eğirdir Gölü'nün su seviyesi her geçen gün düşüyor!Eğirdir Gölü'nün su seviyesi her geçen gün düşüyor!01 Aralık 2022
Isparta'da pazardan hırsızlık olayıIsparta'da pazardan hırsızlık olayı01 Aralık 2022
Isparta’nın üreten gücü: 10 ana sektörIsparta’nın üreten gücü: 10 ana sektör02 Aralık 2022
Isparta Valisi Aydın BARUŞ'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü MesajıIsparta Valisi Aydın BARUŞ'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2022
Yatağa bağımlı eşine bakıyorYatağa bağımlı eşine bakıyor27 Kasım 2022