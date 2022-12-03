Sorunların çözüm ortağı olduANTALYA’DAKİ ISPARTALILARPLATFORMUNUN BAŞARISIAntalya’da 2 yıl önce sadece sosyal ağ üzerinden kurulan ve kısa sürede kabına sığmayan Antalya’daki Ispartalılar Platformu, bugüne kadar yüzlerce insanın hayatına dokundu.Antalya’daki Ispartalılar Platformu Başkanı Ali Erdal, Facebook üzerinden kurduğu sayfa ile büyük bir kitleye erişti. Antalya’da yaşayan Ispartalı hemşerilerimiz arasında önemli bir köprü haline gelen Platform, başta sağlık ve istihdam konuları olmak üzere birçok sosyal alanda üyelerinin yanında oldu. Tüm Ispartalıların kapısını tek tek çalarak, onları tek bir çatı altında toplayabilmenin mücadelesini veren Platform Başkanı Ali Erdal, hem Antalya’da hem de Isparta’da yaptığı protokol ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını aktarıyor.Her geçen gün giderek güçlenen Platform, bugüne kadar güç birliği ile tüm meselelerin çözümüyle birlikte aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle öne çıkıyor.Platformun ikinci yılında bir mesaj yayımlayan Başkan Erdal, “İki yıl önce bugün başlamış olduğumuz çalışmalarımızda çok büyük yol kat ettik. Sizlerden almış olduğumuz enerjiyi sinerjiye çevirerek vizyon projelerimize çizgimizden çıkmadan devam ediyoruz. Bugüne kadar hemşerilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmaya gayret gösterdik. Platform olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında elbette ki sağlık geliyordu. Vatandaşlarımızın sağlık sorunlarında onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, kan bulma konularında aracı olmaya, maddi sorunların çözümünde de gereken desteği sağlamaya çalıştık. Yine işveren ile iş arayan vatandaşlarımız arasında köprü olduk. İnsanların birbirleriyle tanışmaları neticesinde birçok dostluk kuruldu. Yardımlaşma duygusunun en yoğun yaşandığı Platform olmanın gurunu yaşıyoruz.Platform gönüllülerimizle birlikte dün olduğu gibi bugün de çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Amacımız tüm hemşerilerimize dokunabilmek, yardımcı olmak ve gönüllere girmektir. Bundan sonraki süreçte sesimizi daha fazla duyuracağımızı, hem şehrimize hem de vatandaşlarımıza faydalı olacak projelerimizi hayata geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Hepinize saygılar, selamlar.” dedi.