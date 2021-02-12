www.jokerabdul.com

VİDEO LİNKİ: https://youtu.be/Gv_Fv4pv43Y

Pandemi döneminde müzisyenlere motivasyon sağlaması için, Joker Abdul tarafından organize edilen ses yarışması, birinci gelecek her bir yarışmacıya 125’er bin lira değerinde ödül vaat ediyor.Yarışmacılar, yarışmanın ilk ayağında söz ve müziği Joker Abdul’e, örnek okuma aranjesi Ali Çağatay’a ait olan ‘Yalnızlık Şarkıları’ isimli şarkı için yarışacaklar.Jüri koltuğunda Onur Akay, Burhan Akdağ, Ali Çağatay, Mustafa Akyol, Tuna Güzelyurt, Joker Abdul gibi isimlerin yer aldığı yarışmada yarışmacılar, ‘Yalnızlık Şarkıları’ isimli parçayı anatomisine sadık kalmak şartıyla diledikleri tarzda yorumlayabilecekler. Yarışmada katılımcılara ayrıca, sıfırdan aranje yapma, grup olarak iştirak etme, tek bir enstrüman eşliğinde seslendirme, akapella olarak yorumlama veya şarkıyı karaoke versiyonu üzerine okuma şansı da veriliyor.Şubat ayı boyunca form dolduran yarışmacıların katılım gerçekleştirebileceği ses yarışması, ön eleme sonrasında belirlenecek finalist yarışmacılarıyla birlikte Mart ayında start alacak. Yarışmaya katılım formu doldurmak ve detaylı bilgi edinmek için,web sitesini ziyaret edebilirsiniz.Kaybolmuş eşya gibi, giden aşk aranırBulunan yalnızlıktır, er geç anlanırBir damla yaş süzülür, kalbin üstüneTerk eden sevgiliyle buluşacak hissiyleYalnızlık şarkıları, hep böyle başlarBir erkek ve bir kadın, hayli yorgunlarÇığlık olur nefesin, kendi duyduğunSonu hep aynıdır, dönmez umduğunİçinde yaşarsın, geçmez kalp sancınBitmek gibi gelir, her başlangıcınYalnızlık şarkıları, hep böyle başlarBir erkek ve bir kadın, hayli yorgunlarKokular gelir geçer, onu andıranOysa birer sihirdir, burnu kandıranYarınlar uzak kalır, gün geceye karışırİstemesen de unutmayı, zaman alıştırırYalnızlık şarkıları, hep böyle başlarBir erkek ve bir kadın, şarkılar gibi yalnız, artık ayrılarSöz – Müzik: Joker Abdul