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Şarkı söyleyerek 125 bin lira değerinde ödül kazanabilirsiniz!

Şarkı söyleyerek 125 bin lira değerinde ödül kazanabilirsiniz!
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Şarkı söyleyerek 125 bin lira değerinde ödül kazanabilirsiniz!
Pandemi döneminde müzisyenlere motivasyon sağlaması için, Joker Abdul tarafından organize edilen ses yarışması, birinci gelecek her bir yarışmacıya 125’er bin lira değerinde ödül vaat ediyor.
Yarışmacılar, yarışmanın ilk ayağında söz ve müziği Joker Abdul’e, örnek okuma aranjesi Ali Çağatay’a ait olan ‘Yalnızlık Şarkıları’ isimli şarkı için yarışacaklar.
Jüri koltuğunda Onur Akay, Burhan Akdağ, Ali Çağatay, Mustafa Akyol, Tuna Güzelyurt, Joker Abdul gibi isimlerin yer aldığı yarışmada yarışmacılar, ‘Yalnızlık Şarkıları’ isimli parçayı anatomisine sadık kalmak şartıyla diledikleri tarzda yorumlayabilecekler. Yarışmada katılımcılara ayrıca, sıfırdan aranje yapma, grup olarak iştirak etme, tek bir enstrüman eşliğinde seslendirme, akapella olarak yorumlama veya şarkıyı karaoke versiyonu üzerine okuma şansı da veriliyor.
Şubat ayı boyunca form dolduran yarışmacıların katılım gerçekleştirebileceği ses yarışması, ön eleme sonrasında belirlenecek finalist yarışmacılarıyla birlikte Mart ayında start alacak. Yarışmaya katılım formu doldurmak ve detaylı bilgi edinmek için, www.jokerabdul.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
İşte, 125 bin lira değerinde ödül kazandıracak ‘Yalnızlık Şarkıları’ isimli parçanın sözleri:
Kaybolmuş eşya gibi, giden aşk aranır
Bulunan yalnızlıktır, er geç anlanır

Bir damla yaş süzülür, kalbin üstüne
Terk eden sevgiliyle buluşacak hissiyle

Yalnızlık şarkıları, hep böyle başlar
Bir erkek ve bir kadın, hayli yorgunlar

Çığlık olur nefesin, kendi duyduğun
Sonu hep aynıdır, dönmez umduğun

İçinde yaşarsın, geçmez kalp sancın
Bitmek gibi gelir, her başlangıcın

Yalnızlık şarkıları, hep böyle başlar
Bir erkek ve bir kadın, hayli yorgunlar

Kokular gelir geçer, onu andıran
Oysa birer sihirdir, burnu kandıran

Yarınlar uzak kalır, gün geceye karışır
İstemesen de unutmayı, zaman alıştırır

Yalnızlık şarkıları, hep böyle başlar
Bir erkek ve bir kadın, şarkılar gibi yalnız, artık ayrılar
 
Söz – Müzik: Joker Abdul
 

VİDEO LİNKİ: https://youtu.be/Gv_Fv4pv43Y

ABDULLAH-KOCOGLU-3SARKI-YARISMASI-BANNERABDULLAH-KOCOGLU-2
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