Online alışveriş sektörü bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde rekor ciro hedefliyorTürkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, 14 Şubat’ın sokağa çıkma yasağının olduğu Pazar gününe denk gelmesi ve pandemi dolayısıyla kafe ve restoranların kapalı olmasının e-ticaret sektöründe hareketliliği artırdığını söyledi.Sevgililer Günü’nün, Anneler Günü ile birlikte Türkiye’de perakende sektörünün en canlı olduğu dönem olduğuna dikkati çeken Köseibiş, “Bu yıl pandemi dolayısıyla 14 Şubat, dijital ortamlarda kutlanacak. Buluşmalar internette olacak, hediyeler de ağırlıklı olarak online alışveriş sitelerinden yapılacak. Bu nedenle online alışveriş sektörü rekor ciro hedefliyor. 7-14 Şubat Sevgililer Günü haftasında 7-8 milyar lira civarında olması beklenen alışverişlerin yaklaşık 2 - 2,5 milyar lirası dijital pazardaki mağazalardan yapılacak. Önceki yıllarda online mağazalar Sevgililer Günü haftasında 1- 1,5 milyar TL ciro yapıyordu.” dedi.Avantajix.com olarak geçmiş yıllarda “14 Şubat’ta Ne Alınmalı, Ne Alınmamalı” şeklinde anket yaptıklarını anımsatan Köseibiş, şunları söyledi:“Bu anketlere göre kadınların yüzde 30’unu takı-mücevherat, yüzde 20’sini teknolojik ürünler, yüzde 15’ini kozmetik ürünler, yüzde 12’sini giyecek, yüzde 10’unu çiçek mutlu ediyor. Kitap, oyuncak ve çikolata da kadınları mutlu edecek diğer hediyeler arasında yer alıyor.Erkeklerde ise hediye beklentisi çeşit olarak daha sınırlı. Yüzde 40’ı gömlek, kravat, tişört ya da kazak gibi bir giysiyle, yüzde 25’i teknolojik ürünlerle, yüzde 20’si saat ile mutlu oluyor. Erkeklerin yüzde 15’i kitap hediye edilmesini isterken, geri kalan yüzde %5’in tercihi ise parfüm.Kadınlar ütü ve süpürge gibi elektrikli küçük ev aletlerini, erkekler ise yapı marketlerinden alınacak matkap, tornavida seti gibi ürünleri 14 Şubat’a uygun bulmuyor.”Sevda Köseibiş, hediye seçimi ve sunumunda zorlananlar için de şu önerilerde bulundu:*Her şeyden önce hediye duygulara hitap etmeli ve kişinin kendisini özel hissetmesini sağlamalı.*Hediye alırken kendinizi değil, sevgilinizi düşünün. “Ben çok severim” diyerek aldığınız bir hediye sevgilinizin hoşuna gitmeyebilir. Bu yüzden sevgilinizin hobileri, damak tadı hakkında mutlaka bilgi sahibi olun. Bu küçük bilgiler, hediye alırken size oldukça yardımcı olacaktır.*Bütçeniz pahalı bir hediye için müsait olmayabilir. Parasal değeri düşük olsa bile önemli olan kaça aldığınız değil, o hediyeyi nasıl sunduğunuzdur. Sevgilinin kalbine dokunan bir mektupla, bir notla verilmiş hediye daha büyük anlam ifade eder.*Kolaya kaçmayın. Sevgilinize ihtiyacı olduğunu bildiğiniz bir ürünü hediye olarak vermek, yaratıcılık sayılmaz. Teması aşk olan bir günde hediyeyi ihtiyaç giderici olarak düşünmek ters etki yaratabilir. Kadınlar ütü, süpürge vs. gibi elektrikli küçük ev aletlerini; erkekler ise yapı marketlerinden alınacak matkap, tornavida seti gibi ürünleri kesinlikle 14 Şubat’a uygun bulmuyor.*Sevgiliye taklit ürün hediye etmekten kesinlikle kaçının. Aldığınız ürünün orijinalliği konusunda içinizde şüphe uyanıyorsa, vazgeçin.*Hediyeyi en uygun fiyata almak önemliyse mutlaka online alışverişi tercih edin. Karşılaştırma siteleri sayesinde alacağınız ürünün en uygun fiyatlı olanını bulmanız mümkün olacaktır. Hediye alacağınız online mağazaya Avantajix.com gibi alışveriş yapan herkese nakit para ödeyen siteler üzerinden giderseniz, hediye tahmininizin ötesinde ucuza gelecektir.*Hediye alma işini asla son dakikaya bırakmayın. Özellikle online alışverişte kargo bilgilerini çok iyi okuyun. 14 Şubat’tan önce geleceğinden emin olduğunuz hediyeyi sipariş verin.