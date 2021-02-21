İmplant tedavisinden sonra iyileşme döneminde bazı yiyeceklerden uzak durmanız ve bazılarını da daha fazla tüketmeye çalışmanız tavsiye edilir.İyileşme döneminde uzak durmamız gereken yiyecek ve içeceklerin birkaçınıpaylaştı.Bu dönemde birkaç ay beslenmeye özen göstermek önemlidir. Titanyum implantın çene kemiğine kaynaşma dönemi olan bu zaman zarfında, sıcak ya da soğuk olmayan yumuşak besinler tüketmek gerekir, böylece implantın stabilitesine zarar verilmez. Oda ısısındaki yoğurt, peynir, çorbalar, meyve suları, köfte, süt, muhallebi ve ekmeğin iç kısmı gibi yumuşak besinler tüketilebilir. Beslenme gıdaları kısıtlandığından vitamin ve mineral ihtiyaçları; taze sıkılmış meyve suları, kivi, elma, çilek, greyfurt, portakal gibi meyvelerden karşılanabilir.