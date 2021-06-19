Eğirdir’de Anlamlı Etkinlik

Eğirdir Kaymakamlığı

İlçemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerinden yararlanan çocuklarımızın okul dışı zamanlarını değerlendirmek, sosyal,kültürel ve sportif etkinlikler ile buluşturmak amacıyla ve çevre duyarlılıklarını artırmak hedefiyle ilçemizde çeşitli etkinlikler düzenlendi.Etkinliklere Kaymakamımız Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Eğirdir SHM Müdürü Jale Gözübenli ve görevli personeller katıldı.Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi ortak çalışması ile çocuklarımız, Eğirdir Gülü’nde elektrikli tekne gezisi ve Yeşiladada piknik etkinliği gerçekleştirildi.Etkinlik kapsamında çocuklarımız; ilk olarak tekne gezisinde dilek tutup, uçan balonlarını uçurdular. Daha sonra miniklerimizin eğlenerek deneyim kazanması için piknik alanında çocuk animasyonları düzenlendi. Sportif faaliyetler ve oyunlarla, çocuklarımızın beceri ve sosyal gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlandı.Etkinlikler çerçevesinde son olarak Kaymakam Çelik ve Başkan Gök tarafından çocuklarımıza kitap hediye edilmiştir.