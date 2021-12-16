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SANATLA DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEYE VARMISINIZ?

SANATLA DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEYE VARMISINIZ?
TÜRKİYE
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SANATLA DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEYE VARMISINIZ?
Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Uluslararası Ada Ülkesi sanatçıları 1.Uluslararası Iyaş Kültür ve sanat Çalıştay’ı düzenleniyor.
 İlk defa Iyaşpark AVM’ nin ev sahipliği ile gerçekleştirilecek sanat  Çalıştay’ımıza farklı ülkelerden sanatçıların eserleri yer alacak. Çalıştay’da çocuklarımız ile ilgili birbirinden renkli ve faydalı etkinlikler var. Psikolojik danışman Tarık Buğra Toprak hocamız ile psiko drama ve sosyo drama etkinliği, Behçet Akgün ve Fatma Tuna hocalarımız ile masal-drama-resim etkinliği, yazar Fatma Bacara  hanım ile birbirinden güzel öykü ve romanları ile ilgili imza ve söyleşi, genç ressamlarımız ve ustalarımız  ile birlikte  canlı resim performansı, sergi ve tabi ki günün en güzeli müzik Pelin Köse ve Adil Levent Yüksel hocalarımızdan... Çalıştay’a Kosova, Kore, İtalya, Hindistan, Danimarka, Azerbaycan,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tayvan, Özbekistan ve İran’dan Hocalarımız ve öğrencilerimiz katılacaklardır. 18.12.2021 Cumartesi günü saat 11:00 – 17:00 saatleri arasında biz Iyaşpark AVM de olacağız sizleri bekliyoruz...

IYAŞ

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