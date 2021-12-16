BAŞKAN VELİ GÖK'ÜN DESTELERİ İLE YELKENCİLERİMİZ

2021 YILI KAPANIŞ KUPASINDA.

Muğla İl Yelken 2021 Kapanış Kupası Yarışları için Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımı Muğla-Bodrum-Yalıkavak’ a gidiyor. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün destekleri ile yelkencilerimiz yola çıktı.

Isparta Yelken İl Temsilcisinin verdiği bilgiye göre; 'Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliğinin 2021 yılı faaliyet programında yer alan”Muğla İl Yelken 2021 Kapanış Kupası Yarışı”yarışları 16-17-18-19 Aralık 2021 tarihlerinde Optimist,Optimist Junior,Laser,Şaser 4.7,Laser Radial,Laser Standart,Techno 293 U13-U15-U17 sınıflarında açık statüde Yalıkavak/Bodrum/Muğla parkurunda yapılacaktır.

Yarışmalara Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımında Laser 4.7 de İlke Dikmen,Atakan Öğüt,Yunus Emre Karagöz,Optimist Seniorda Aybars Kaya,Afra Öztekin,Optimist Juniorda Berra Güleç,Beyza Çankaya,Efekan Eraslan,Kağan Eryılmaz yarışacaklardır.Yarışmalarda Gençlik ve Spor İl Yelken Antrenörü Ahmet Şahan görev yapacaktır. Yarışmacılarımıza başarılar diliyorum., denildi.



Kafile 16 Aralık 2021 Perşembe günü Eğirdir Limanından hareket edecek, yarışların bitimi olan 19 Aralık 2021 Pazar günü Eğirdir’e dönülecektir.



Yelkenciler' Yarışmalara katılmamızda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile her türlü katkıyı sağlayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandılar.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)