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E-ticaret Nasıl Yapılır?

E-ticaret Nasıl Yapılır?
TÜRKİYE
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E-ticaret Nasıl Yapılır?

 
E-ticaret, markaların ürün ve hizmetlerini dijital platformlar üzerinden sattığı ticaret yöntemidir. Son dönemlerde bu sektörün hızlı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi e-ticaret yapmak isteyen kişilerin de sayısının artmasını sağlamıştır. Birçok kişi e-ticaret sitesi kurarak internetten satış başlarken birçok marka da dijital dönüşümlerini tamamlayarak e-ticaret sektörüne adım atmıştır ve hala e-ticaret yapmak isteyen milyonlarca kişi bulunmaktadır.
 
E-ticaret yapmak isteyen kişiler genellikle e-ticaret nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaktadır. Sizlerin sorularına yanıt vereceğimiz ve e-ticaret süreçleri hakkında sizleri bilgilendireceğimiz bu yazımızı inceleyerek sizler de e-ticaret hakkında bilgi edinebilir ve E-ticaret Nasıl Yapılır sorunuza yanıt bularak internetten ürün satışı yapmaya başlayabilirsiniz.
 

E-ticaret Yapılacak Platformlar

 
E-ticaret yapmak isteyen kişilerin ürün ve hizmetlerini satabileceği belirli platformlar bulunmaktadır. E-ticaret siteleri, sosyal medya platformları, e-ticaret pazaryerleri ürün satışı yapılacak başlıca platformlardır.
 
  • E-ticaret Siteleri; Kendi markasını yaratmak isteyen kişilerin e-ticaret sitesi kurma yöntemlerinden yararlanarak online mağazalarını açtıkları yöntemdir. Genellikle e-ticaret pazaryerlerine göre daha fazla kar marjı bıraktığı için birçok kişi bu yöntem ile e-ticaret yapmayı tercih etmektedir.
 
  • Sosyal Medya Platformları; E-ticaret yapacak kişilerin Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya platformlarını üzerinde butik hesabı açarak satış yaptığı yöntemdir.
 
  • E-ticaret Pazaryerleri; Alıcılar ve satıcıları buluşturan e-ticaret platformlarına verilen isimdir. Trendyol, Hepsiburada, N11 ve Gittigidiyor gibi platformlarda tüketiciler mağaza açarak satış yapmaya başlamaktadır.
 
Sizler de e-ticaret yapılacak platformlardan birisini seçebilir ve e-ticaret ile internetten ürün satmaya başlayabilirsiniz. Kâr marjınızın yüksek olmasını ve marka bilinirliği yaratmayı istiyorsanız kendi e-ticaret sitenizi kurabilir ve satışa başlayabilirsiniz.
 

Şirket Kurma Süreci

 
E-ticaret nasıl yapılır diyen kişi ve işletmelerin önem vermesi gereken süreçlerden birisi de şirket kuruluş sürecidir. Çünkü günümüzde ticari faaliyet gösteren işletmelerin yaptıkları her satış için fatura kesmesi ve devlete vergi ödemesi gerekmektedir. Aksi halde şirket kuruluşu yapmadan e-ticaret yapmak isteyen kişiler ağır cezalar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Genellikle e-ticaret markaları;
 
  • Sermayelerine
 
  • Gelecekteki Hedeflerine
 
  • Yapmak İstediği Şeylere
 
Göre şirket kuruluşu gerçekleştirmektedir. Markalar daha çok şirket kurarken şahıs, limited ve anonim şirket türlerinden birini seçerek şirket kurma süreçlerini tamamlamaktadır. Sizler de e-ticaret nasıl yapılır diyorsanız ilk olarak şirket kuruluşunuzu gerçekleştirebilir ve ardından e-ticaret sektörüne adım atabilirsiniz.
 

E-ticarette Satacağınız Ürünleri Belirleyin

 
E-ticaret yapmak isteyen her işletmenin önem vermesi gereken şeylerden birisi de ürünlerdir. Çünkü e-ticarette ürünleriniz ne kadar talep görürse satışlarınız o kadar olumlu etkilenmektedir. Bu nedenle işletmeler genellikle;
 
  • E-ticaret istatistikleri
 
  • Ürün tavsiyeleri
 
  • E-ticaret Trendleri
 
  • Popüler Ürünler
 
  • Niş Ürünler
 
Gibi kategorilerde araştırma yaparak e-ticaret sektörlerini ve ürünleri analiz edebilmektedir. Böylece satacakları ürün ve hizmetlere karar vererek e-ticaret sektörüne adım atmakta ve e-ticarette başarılı olabilmektedir. Ardından işletmeler ürün tedarikçileri ile görüşmekte ve stoklu ya da stoksuz satış yapma kararı vermektedir.
 

E-ticaret Sitenizi Kurun

 
İnternetten ürün satışı yapacak çoğu işletme kar marjı daha yüksek olduğu için e-ticaret sitesi kurarak ürün ve hizmetlerini sergilemektedir.
 
  • E-ticaret sitesi yazdırma
 
  • Açık kaynak kodlu yazılımlar
 
  • E-ticaret Paketleri
 
Genellikle e-ticaret sitesi kuracak kişilerin tercih ettiği yöntemlerdir. Fakat günümüzde birçok e-ticaret markası hem e-ticaret sitesi kurmak için gerekli olan sermayeyi azaltmak hem de profesyonel e-ticaret sitesi kurmak için daha çok açık kaynak kodlu yazılımları tercih ederek hareket etmektedir.
 
Sizler de e-ticaret sitenizi kurarken Ticimax gibi hazır e-ticaret paketleri bulunan firmalar ile çalışabilir ve profesyonel e-ticaret sitesi kurarak internetten satış yapmaya başlayabilirsiniz.
 

Sitenizi Tasarlayın

 
E-ticaret yapmak isteyen kişilerin önem vermesi gereken konulardan bir diğeri de e-ticaret sitesi tasarımıdır. Çünkü profesyonel e-ticaret sitesi tasarımı yapmak müşterilerin güvenini kazanmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle e-ticaret sitenizi tasarlarken önem vermeniz gereken konular bulunmaktadır.
 
  • E-ticaret sitelerinde markanızın kurumsal kimliğini yansıtmanız önemlidir.
 
  • Site tasarımı yaparken ürün, kategori ve marka sayfaları için ayrı ayrı çalışmalar yapılmalıdır.
 
  • Sitede kullanılacak ürün fotoğrafları profesyonel bir şekilde oluşturulmalıdır.
 
  • Site tasarımında ödeme sayfaların önem verilmelidir.
 
  • Sitenizin responsive yani mobil uyumlu olması oldukça önemlidir.
 
  • Ürün açıklamaları oluşturulurken seo uyumlu açıklamalar yazılmaya özen gösterilmelidir.
 
Sizler de bunları göz önünde bulundurarak e-ticaret sitesi tasarımınızı yapabilir ve profesyonel bir tasarım yaratarak satışlarınızı arttırabilirsiniz.
 

Sanal Pos Anlaşmaları

 
E-ticaret siteleri üzerinden satış yapacak olan işletmelerin kredi ve banka kartı ile güvenli bir şekilde ödeme alabilmeleri için sitelerine sanal pos entegrasyonu yapması gerekir ve işletmeler sanal pos entegrasyonu için genellikle bankalar ya da ödeme sistemleri ile çalışmayı tercih eder.
 
Çalışılacak sanal pos firması seçilirken önem verilmesi gereken birçok nokta bulunur;
 
  • Sanal pos komisyon oranları
 
  • Ödeme günleri ve saatleri
 
  • Sanal pos firmasının referansları
 
  • Çalışma Koşulları
 
Gibi önemli unsurlar çerçevesinde sizler de çalışacağınız sanal pos firmasına karar verebilir ve siteniz üzerinden tahsilat gerçekleştirebilirsiniz.
 

Ürün ve Hizmet Pazarlaması

 
E-ticaret’in en önemli süreçlerinden biri de ürün ve hizmet pazarlaması sürecidir. Çünkü markaların sattıkları ürünleri hedef kitlelerinde yer alan kişilere ulaştırması gerekmektedir. Genellikle e-ticaret firmaları ürün ve hizmet pazarlaması yaparken;
 
  • SEO
 
  • Google ADS
 
  • Influencer Marketing
 
  • İçerik Pazarlaması
 
  • Sosyal Medya Pazarlaması
 
Gibi dijital pazarlama yöntemlerini kullanarak hareket etmektedir. Böylece markalar hem marka bilinirliklerini hem de satışlarını arttırma fırsatı yakalamaktadır.
 

E-ticaret’e Ticimax ile Başlayın

 
E-ticaret ile internetten ürün satmak istiyorsanız sizler de e-ticaret sitenizi kurarken Ticimax’ı tercih edebilirsiniz. Ticimax e-ticaret paketleri içerisinde yer alan modül ve özellikler sayesinde e-ticaret sitenizi hızlı bir şekilde kurabilir ve işinizi daha kolay geliştirebilirsiniz.


 
 
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