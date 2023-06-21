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Ressam Mahir Öztürk, 'Türk Dünyası' Festivali İçin Harekete Geçti

Ressam Mahir Öztürk, 'Türk Dünyası' Festivali İçin Harekete Geçti
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Ressam Mahir Öztürk, Eğirdir'den İlham Alarak 'Türk Dünyası' Festivali İçin Yola Çıktı
Ressam Mahir Öztürk, geçtiğimiz yıl Eğirdir Dündarbey medresesinde "Teke Yöresi Esintisi" adlı yağlı boya resim sergisini açmıştı. Eğirdir'den aldığı güç ve ilhamla harekete geçen Öztürk, Eğirdir Belediye Başkan Vekili Hakan Yıldırım'ı ziyaret ederek hedeflerini paylaştı.
Ressam Öztürk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe sunarak, Türk kültürünün ve sanatının dünya çapında tanıtılması amacıyla uluslararası bir festival düzenlenmesi hayalini paylaştı. Bu festivalin, Türk Cumhuriyetlerinin de katılımıyla gerçekleşebileceğini ve Türk dünyasının kültürel bir şölenine dönüşebileceğini belirtti. Aynı zamanda, bu festivalin bir Asya Rönesansı olarak adlandırılabileceğini ve Türk dünyasının bir başka Kızılelma adımını temsil edeceğini ifade etti. Öztürk, bu festivalin düzenlenmesine olanak sağlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere bölgedeki sivil toplum örgütlerinin desteğini ve teşvikini talep etti.
Öztürk, Eğirdir'de düzenlediği serginin kendisine ilham verdiğini ve güç verdiğini belirtti. Hedefinin Burdur'da "Kültür-Sanatta Teke Yöresi Kardeşliği Buluşması" etkinliği ve ardından Antalya'da Aksu Fuar alanında "Türk dünyası medeniyet birikimi külliyatının günümüze yansıması şöleni" adıyla anılabilecek bir organizasyonun gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.
Öztürk, Batı'nın Türk milletine karşı olumsuz algılarına karşın Türk dünyasının kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için devlet desteğinin gerekliliğine vurgu yaparak, "Bin Yılın Kültür ve Sanat Yürüyüşünde Türk Dünyası Kardeşliği Buluşması" festivalinin düzenlenmesi için devletin bilgi, disiplin ve tecrübesinin harekete geçmesini ve programın Türkiye'nin Yüz Yılı'na yakışacağına inandığını ifade etti.
Ressam Mahir Öztürk, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e selam ve saygılarını ileterek, projenin desteklenmesi konusunda Eğirdir Belediye Başkan Vekili Hakan Yıldırım'a teşekkür etti. Şu anda Ankara'da bulunan Öztürk, Eğirdir'e gelecek yatırımlarla ilgili görüşmeler yapmaktadır.
 
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