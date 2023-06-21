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Isparta Belediyesi GES Yatırımlarında Hız Kesmiyor: Güneşten Elektrik Üretimi 7.8 MW'e Çıktı

Isparta Belediyesi GES Yatırımlarında Hız Kesmiyor: Güneşten Elektrik Üretimi 7.8 MW'e Çıktı
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Isparta Belediyesi, Senirce Ovalarında GES Yatırımlarına Devam Ediyor
Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerine Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurma çalışmalarını sürdürerek güneşten elde ettiği elektrik üretim kapasitesini artırıyor. Daha önce bu bölgede hizmete alınan 5.6 MW'lık GES yatırımının ardından 1.2 MW'lık yeni bir GES yatırımı daha devreye alındı. Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları, ISBAŞ Fabrikası çatısına kurulan 1 MW'lık GES ile birlikte toplamda 7.8 MW'ye ulaştı. Bu yatırımlar sayesinde belediye, hem gelir elde etmekte hem de şehre yeni yatırımlar kazandırmaktadır.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte şehre birçok yatırım kazandırıldı ve bu yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bu yatırımlar arasında en önemlilerinden biri Güneş Enerjisi Santralleridir. Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerindeki atıl durumda olan arazileri güneş tarlalarına dönüştürmektedir. Daha önce Senirce ovalarına kurulan 5.6 MW'lık GES devreye alınmış ve elektrik üretimine başlanmıştı. Şimdi ise aynı bölgeye 1.2 MW'lık bir GES kurulumu daha tamamlandı ve 7.2 MW'lık GES için hafriyat çalışmaları yapıldı. Böylece Isparta Belediyesi, Senirce ovalarının tepelerine toplamda 14 MW'lık bir GES kurarak elektrik üretimi gerçekleştirecek. Ayrıca, ISBAŞ Fabrikası çatısına kurulan 1 MW'lık GES ile birlikte belediyenin toplam GES yatırımı kısa süre içinde 15 MW'e ulaşacak.
1.2 MW'lık GES santralinin devreye alınması nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, parti teşkilatı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Isparta Belediyesi'nin alt ve üstyapı hizmetleri yanında Güneş Enerjisi Santrali yatırımlarını da hızla sürdürdüğüne dikkat çekti. Keskin, AK Parti teşkilatlarının Isparta Belediyesi ile birlikte bir bütün olarak Isparta'ya hizmet etme gayreti içinde olduğunu vurgulayarak, yapılan tesisin Isparta'ya hayırlı olmasını temenni etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise göreve geldikleri 2019 yılından bu yana şehrin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, GES yatırımlarının önemine değinerek, güneşten elde edilen elektrik enerjisinin hem gelir sağlayacağını hem de gelecek nesillere yapılan bir yatırım olacağını belirtti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin ve davetlilerle birlikte 1.2 MW'lık GES'in hizmete girmesi için düğmeye basarak elektrik üretimini başlattı.
Isparta Belediyesi'nin GES yatırımları, şehre sürdürülebilir ve temiz enerji kaynakları sağlamakta ve çevre dostu bir yaklaşımı desteklemektedir. Ayrıca, bu yatırımlar belediyenin gelirini artırmakta ve şehre yeni yatırımların kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. Isparta Belediyesi'nin gelecekteki GES projeleriyle birlikte güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi daha da artacak ve şehir için örnek bir yatırım oluşturacaktır.


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