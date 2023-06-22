Ülke genelinde 'Yüzüncü Yıl' Kod Adlı Narkotik Operasyonunda 952 Şüpheli Gözaltına Alındıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen 'Yüzüncü Yıl' kod adlı narkotik operasyonunda 952 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 'Yüzüncü Yıl Operasyonu' gerçekleşti" ifadelerini kullandı.Operasyon kapsamında 1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını belirten Bakan Yerlikaya, 952 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazinin ele geçirildiğini aktardı.Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Bu operasyonların, ülkenin genel güvenliği ve halkın sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.