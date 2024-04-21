Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yaparak katılım paylarını revize etti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarına yeni ücretler eklendi. Sağlık Bakanlığı'nın üçüncü basamak hastanelerinde bu ücret 7 TL olarak belirlenirken, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde ise bu miktar 8 TL olarak güncellendi.Ayrıca, Hizmet Başı İşlem Puan Listesi ve Mutat Taşıt Yol Ücreti gibi sağlık hizmetlerinde yer alan kalemlerde de fiyatlar güncellendi. Yeni ücretlere ulaşmak için Resmi Gazete'nin internet sayfası ziyaret edilebilir.