Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı. Bütün emeklilere yüzde 15 indirim uygulanacak.Emekli maaşlarının art arda gelen zamlarla erimesi sonucu milyonlarca emekli, yapılacak yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. "Emekliler Yılı" kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından detayları açıklanan yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı. Emeklilerin kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden %15 indirimli yararlanabileceği uygulama, resmen yürürlüğe girdi. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Bu yeni düzenleme, emeklilerin refahını artırmayı hedefliyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıkladığı bu uygulama ile emekliler, kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden %15 indirimle faydalanabilecekler. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emeklilere açılması da mümkün hale geliyor. Yaz aylarında ise emeklilerin KYK yurtlarını ücretsiz kullanabilecekleri belirtildi.Yürürlüğe giren bu karar, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.