Trafik cezalarına zam: Yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bugün açıklanan yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı, trafik cezaları başta olmak üzere birçok alandaki harç ve ücretlere ciddi artışlar getirdi. İşte yeni dönemde dikkat edilmesi gereken cezalar:

Cep telefonu kullanma, kırmızı ışık ihlali, araç muayenesiz araç kullanımı : 2.168 TL (Önceki: 1.506 TL)

: 2.168 TL (Önceki: 1.506 TL) Ruhsatsız araç kullanımı : 9.267 TL (Önceki: 6.439 TL)

: 9.267 TL (Önceki: 6.439 TL) Emniyet kemeri takmamak, park yasağı ihlali : 993 TL (Önceki: 690 TL)

: 993 TL (Önceki: 690 TL) Engelli otoparkı işgali : 1.986 TL (Önceki: 1.380 TL)

: 1.986 TL (Önceki: 1.380 TL) Kış lastiği taktırmamak : 5.856 TL (Önceki: 4.069 TL)

: 5.856 TL (Önceki: 4.069 TL) Alkollü araç kullanımı (ilk ihlal): 9.267 TL (Önceki: 6.439 TL)

Yeni oran, pasaport harcı, araç muayene ücretleri ve IMEI kayıt bedelleri gibi diğer kalemlere de yansıdı. Trafikte kurallara uymak, hem güvenlik hem de bütçe açısından artık daha önemli hale geldi.