Elektrikli Araç Satışında Yeni Dönem Başladı: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, elektrikli otomobil satışlarında tüketiciyi korumayı hedefleyen önemli bir düzenlemeyi resmi olarak hayata geçirdi. İthalat rejimi kararlarına dayanarak hazırlanan İthalat Tebliğleri üzerinde gerçekleştirilen güncellemeler, uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği ve kamu sağlığının korunmasıyla ilgili kurumlarla istişareler sonucunda oluşturuldu.

Buna göre, sadece elektrik motorlu diğer taşıtların, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında olmayanlarının ithalatında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 'İzin Belgesi' şartı getirildi. Yeni düzenleme, tüketicinin güvenliğini artırmayı, satış sonrası hizmet kalitesini yükseltmeyi, batarya parkını izlemeyi, şarj istasyonu altyapısını güçlendirmeyi ve batarya geri dönüşüm süreçlerini daha etkin yönetmeyi amaçlamaktadır.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, yerli üretimi destekleme, istihdamı artırma ve tüketicinin korunması gibi hedeflere ulaşmak adına ithalat politikalarını düzenleme taahhüdü de vurgulandı.