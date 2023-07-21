Erken emeklilik fırsatı: Karar Resmi Gazete'de!

Sigorta başlangıcı 1999 ve sonrası olmalı

3600 gün prim ödenmeli

55 yaşında emekli olunmalı

Sigorta başlangıcı 1999 ve sonrası olanlara erken emeklilik fırsatı doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni düzenleme ile birlikte milyonlara düşük prim ve yaş indirimi ile birlikte emeklilik şansı sunuluyor. Tam 1800 gün prim indirimi uygulanacak. Böylece EYT'den yararlanamayan bağ-kurlular prim eksiği olanlar bu prim indirimi düzenlemesi ile birlikte 8 yıl erken emeklilik şansına sahip olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği yeni emeklilik reformu ile birlikte ev hanımlarına da erken emeklilik fırsatı geliyor. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyen ev hanımlarına devlet prim desteği verecek. Ayrıca ev hanımları sigorta başlangıç tarihine çocuk sayısına ve evlilik süresine göre de erken emeklilik şansını elde edecek.Yeni düzenleme ile birlikte milyonlarca vatandaş için emeklilik yolu açılacak ve tam 8 yıla Varan erken emeklilik fırsatı sunulacak. Yeni düzenleme ile birlikte vatandaşların 50 yaş altı emeklilikle buluşmasının önü açılmış olacak. Kısa süre içerisinde TBMM'de onaylanması beklenen yasa ile milyonların yüzü gülecek. İlk etapta en az 1 milyon kişinin bu yasadan yararlanacağı tahmin ediliyor.Erken emeklilik şartlarıErken emeklilik için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor:Erken emeklilik başvurusuErken emeklilik için başvurular, SGK'ya yapılmalıdır. Başvurular, SGK'nın internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Merkezlerinden yapılabilir.Erken emeklilik avantajlarıErken emeklilik, çalışanlar için önemli bir avantajdır. Erken emeklilik, çalışanlara daha erken bir yaşta emekli olma ve daha fazla zamanlarını sevdiklerine ayırma fırsatı sunmaktadır.