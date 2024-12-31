Resmi Gazete'de Yayımlandı: Özel İletişim Vergisi 2025 Zammı Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla, 2025 yılına ait Özel İletişim Vergisi oranı netleşti. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Tebliğ’e göre, vergi tutarı yüzde 43,93 oranında artırılarak 570 TL olarak belirlendi.

Tebliğde yer alan açıklamada, "27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574) ile 2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Özel İletişim Vergisi tutarı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 570,00 TL olarak uygulanacaktır," ifadelerine yer verildi.

Özel İletişim Vergisi, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme sektöründeki tüketicilerden alınan bir vergi türü olup, belirlenen bu yeni oran 2025 yılı boyunca geçerli olacak.