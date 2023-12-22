2024'e Yönelik Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Açıklandı
Yeni yıla sayılı günler kala, 2024'te hayata geçirilecek önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de duyuruldu. Vatandaşların hayatında kolaylık sağlayacak 5 önemli değişiklik, farklı konuları kapsıyor.
Yeni yıla sayılı günler kala, 2024'te hayata geçirilecek önemli düzenlemeler Resmi Gazete'de duyuruldu. Vatandaşların hayatında kolaylık sağlayacak 5 önemli değişiklik, farklı konuları kapsıyor.
- Konut Kiralamalarına 'Airbnb' Düzenlemesi: Ocak ayından itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni bir düzenlemeye gidilecek. Bu düzenlemeyle birlikte konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik sözleşmeden önce izin belgesi alınacak.
- Yolcu Otobüslerine Araç Takip Cihazı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getiriliyor. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri belirli periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilmeli.
- IMEI Numarası Düzenlemesi: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan düzenleme ile ithal veya imal edilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıtları, ithalatçı veya imalatçı tarafından tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak.
- Restoran ve Kafelerde Fiyat Listesi Düzenlemesi: Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle, yılbaşından itibaren lokanta, restoran, kafe gibi iş yerlerinde tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulacak. Bu belgeler tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yerleştirilecek.
- İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS): Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile yurt içinde üretilen veya ithal edilen inşaat demirleri, üretim aşamasından itibaren nihai satış veya müteahhitçe inşaatlarda kullanım aşamasına kadar izlenecek.
Bu düzenlemelerle birlikte yeni yılda vatandaşların günlük yaşamında ve sektörel faaliyetlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanması hedefleniyor.