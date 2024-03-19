Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 19 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararları:
- Devlet Arşivleri Başkanlığı Yardımcılığına: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Murat Yıldız atanmıştır.
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yardımcılığına: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Abdülhamit Tüfekçioğlu atanmıştır.
- Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne: Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınmış, bu suretle boşalan göreve Yusuf Tüfekçi atanmıştır.
- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince Şali Yıldırım atanmıştır.
- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince Rıza Uçan atanmıştır.
Bu atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili detaylı bilgilere Resmi Gazete'nin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz.