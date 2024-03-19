Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 19 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararları:

Devlet Arşivleri Başkanlığı Yardımcılığına: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Murat Yıldız atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Murat Yıldız atanmıştır. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yardımcılığına: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Abdülhamit Tüfekçioğlu atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3. maddeleri gereğince Abdülhamit Tüfekçioğlu atanmıştır. Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne: Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınmış, bu suretle boşalan göreve Yusuf Tüfekçi atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınmış, bu suretle boşalan göreve Yusuf Tüfekçi atanmıştır. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince Şali Yıldırım atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince Şali Yıldırım atanmıştır. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince Rıza Uçan atanmıştır.

Bu atamaların Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili detaylı bilgilere Resmi Gazete'nin ilgili sayfasından ulaşabilirsiniz.