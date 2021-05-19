Rektör Çarıkçı’nın “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Mesajı

Devletlerin kaderinde önemli dönüm noktaları vardır. Bizim için de dönüm noktası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesinin başlatılmasıdır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlatılan bu bağımsızlık mücadelesi Türk tarihine altın harflerle yazılmış yeni bir destanın da başlangıç günüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak basarak Millî Mücadeleyi başlattığı bu günü, geleceğimizin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğine bir bayram olarak armağan etmiştir. Bu, gençliğe verdiği önemin de en büyük göstergesidir.

Süleyman Demirel Üniversitesi, 102 yıl önce yakılan bu ateşi ilelebet devam ettirecek, eğitimli, vatansever, üreten, düşünen, çağın gereklerine uyan, yerelle barışık dünyayla uyumlu ve özünden kopmadan hareket edebilen bireyler yetiştirmek hedefindedir. Biliyoruz ki gençlerimiz; atalarının sarsılmaz iradeleri, tükenmeyen güçleri, millete olan inançları ve damarlarında akan asil kanın sayesinde dünya üzerinde potansiyel bir güce sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da gençlerimizin büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Gençlerimizden beklentimiz, kendileri için sağlanan tüm imkanları iyi kullanarak gelecek için çok çalışmalarıdır.

Gençlerimize olan bu sarsılmaz inancımızla; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”nı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

