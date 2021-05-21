Kaymakamlığımız Koordinesinde Kademeli Normalleşme Denetimleri Devam Ediyor (21 Mayıs Cuma)17 Mayıs ve 1 Haziran arası gerçekleştirilecek olan kademeli normalleşme sürecinde 21 Mayıs Cuma günü Salgın Denetim Ekiplerimiz ile Birlikte İlçemiz Genelinde Denetim ve Rehberlik Faaliyetlerimizi Gerçekleştirdik.İlçemizdeki hiçbir yaşam alanının denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin denetim ekipleri marifetiyle denetim faaliyetleri devam edecektir.Kurallara uyan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, uymayarak aykırılıklarda ısrar, tekerrür ve kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlemlerin başlatılacağı konusunda uyarıyoruz.Eğirdir Kaymakamlığı