Pandemiyle birlikte geniş, balkonlu ve bahçeli konutlara ilgi arttı

Şua İnşaat Hakkında

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Pandemiyle birlikte şirketlerin pek çoğunun ağırlıklı olarak evden çalışma düzenine geçmesi ve eğitimin online platformlara taşınması, insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesine neden oldu. Bu dönüşüm, tüketicilerin konut tercihlerinde de değişikliklere yol açtı. Yakın gelecekte bu değişimlerin daha hızlı bir şekilde, daha geniş kitlelerde etkisini göstereceğini söyleyen, “Önümüzdeki dönemde konut sektöründe daha az katlı, geniş ve balkonlu daireler, yeşil alanı ve park yerleri kullanışlı olan projeler tercih nedeni olacak. Gayrimenkul sektörü şu an 30 yıl önceki konseptine dönüş yaşıyor diyebiliriz” dedi.Değişen konut beklentilerinde sağlıklı yaşam kriterlerinin ön planda olduğunu dile getiren, “Geçtiğimiz yıllarda sıkça gördüğümüz Fransız balkonların yerini daha geniş balkonlar almaya başladı. Açık hava ve toprağa temas gibi ihtiyaçlardan ötürü özellikle çocuklu aileler tercihini yatay mimariye sahip, bahçeli ya da yeşil alan ve sosyal tesisleri nitelikli konut projelerinden yana kullanıyor. Yanı sıra sağlıklı havalandırma sistemlerine sahip, kaliteli ve çevreye dost malzemelerle inşa edilmiş projeler yine arama kriterlerinde ön plana çıkıyor” diye konuştu.Pek çoğumuzun evlerimizden çalışmak zorunda kaldığı bu dönemde, uzaktan ve esnek çalışma sistemlerinin daha sürdürülebilir olduğunun geniş kitleler tarafından anlaşıldığını ve ofislere olan ihtiyacın azaldığını belirten, “Pandemi süreciyle uzaktan çalışma modelinin giderek kalıcı hale gelmesi, konut arayışında olanların arama kriterlerine çalışma odası seçeneğini eklemesine yol açtı. Böylece çalışma odası olarak da kullanılabilecek ek bir odası bulunan daireler daha çok tercih edilmeye başlandı” açıklamasında bulundu.İnşaat sektöründe 1992 yılından bu yana Elite City, Elite Side, Elite Rezidans, Elite Life başta olmak üzere çok sayıda yeni nesil projeye imza atan ve şimdi de Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan Elite Concept projesi ile dikkat çeken Şua İnşaat, hayata geçirdiği projelerle bulunduğu lokasyonların mimari, sosyal ve finansal gelişimine öncülük ediyor. Hayatın ve yatırımın merkezinde yükselen projeleri ile elit bir yaşam konsepti sunan Şua İnşaat, aynı zamanda kısa vadede yüksek kazanç vadediyor. Projelerinde dünyaca ünlü markaları tercih eden Şua İnşaat; mobilya, dolap, kapı, granit ve pencere sistemleri gibi pek çok detayı ise Şua Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Elite Design bünyesinde konumlanan üretim tesisinde özel olarak tasarlayıp üretiyor. Bu sayede yüksek kaliteli özel tasarım ürünleri uygun maliyetlerle projelerine entegre ediyor. Geleceğe yön veren projeler inşa eden Şua İnşaat, ileri inşaat teknolojisi ile hayata geçirdiği tüm projelerini doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla planlıyor.