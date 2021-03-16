Eğirdir’de yürütülen ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Isparta Valiliği’nde Vali Ömer Seymenoğlubaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Eğirdir içesinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.Isparta'nın sakin şehir ünvanlı ilçesi Eğirdir’de yürütülen ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Isparta Valiliği’nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Eğirdir içesinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.Toplantıda Eğirdir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama kanalları düzenleme çalışmaları, DSİ Bölge Müdürlüğünce yapılan Eğirdir Gölü temizleme ve düzenleme çalışmaları, Özel İdaresince Eğirdir Mevlevihanesi için hazırlanan restorasyon projesi yine Eğirdir Belediyesince hazırlanan mantar üretme tesisi projeleri görüşüldü. Bunun yanında Eğirdir Kaymakamlığı tarafından Sorkuncak köyünün doğal güzelliklerini Eğirdir Gölü’nün eşsiz manzarasıyla buluşturacak olan 130 dekar alanda oluşturulan lavanta bahçeleri hakkında da görüş alış verişinde bulunan katılımcılar Vali Seymenoğlu’na yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiler.Toplantıya Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Borca ve ilgili kurumların teknik ekipleri katıldı.