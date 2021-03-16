Mobilya sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesiyle dikkat çeken CaddeYıldız Mobilya, geniş ürün gamı ve lüksü ulaşılabilir kılan fiyat anlayışını yüksek müşteri memnuniyeti ve güveniyle güçlendiriyor



Türkiye’nin e-ticarette güven damgası alan

ilk mobilya markası CaddeYıldız oldu



Mobilya sektöründe 30 yıla yakın süredir yatak odasından yemek odasına, koltuk takımından, genç odasına kadar pek çok ürün grubuyla hizmet veren CaddeYıldız, Türkiye’deki tüm mobilya markaları içerisinde elektronik ticarette güven damgası alan ilk mobilya markası oldu. Ticaret Bakanlığı himayesinde uygun nitelikleri taşıyan e-ticaret sitelerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen güven damgası; internet ortamına aktarılan kişisel verileri koruyan ve gizliliğini sağlayan, sitede kullanılan ödeme sisteminin güvenilirliğini oluşturan, hijyeninden ürün kalitesine, ürün iadesinden geri ödemeye kadar müşteri memnuniyetini sağlayan tüm alanlarda yeterlilik sunan firmalara veriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CaddeYıldız Mobilya Genel Müdürü Mesut Yıldız, güven damgasının oldukça uzun ve zorlu güvenlik testlerinden geçilerek verildiğinin ve sektör için önem taşıyan ilk imzalardan biri olduğunun altını çizdi.



Özgün ve kaliteli mobilyalarla yaşam alanlarına değer katarken müşteri memnuniyetine verdiği yüksek önemle de dikkat çeken CaddeYıldız Mobilya, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye’deki tüm mobilya markaları içerisinde elektronik ticarette güven damgası almaya layık görülen ilk mobilya markası oldu. Ticaret Bakanlığı himayesinde uygun nitelikleri taşıyan e-ticaret sitelerine TOBB tarafından verilen güven damgası; internet ortamına aktarılan kişisel verileri koruyan ve gizliliğini sağlayan, sitede kullanılan ödeme sisteminin güvenilirliğini oluşturan, hijyeninden ürün kalitesine, ürün iadesinden geri ödemeye kadar müşteri memnuniyetini sağlayan alanlarda yeterlilik sunan firmalara veriliyor. Oldukça uzun ve zorlu güvenlik testlerinden geçilerek alınan güven damgası sektör için oldukça önem taşıyor.



“Güven damgası e-ticarette güven ve hizmet kalitesinin işareti”

2010 yılından bu yana e-ticaret mobilya kategorisinde öne çıkan bir şirket olduklarını ifade eden CaddeYıldız Mobilya Genel Müdürü Mesut Yıldız, “CaddeYıldız olarak İstanbul’da Oasis Cadde’de tek katta 1.600 metrekare büyüklüğündeki showroomumuzun yanı sıra satışlarımızın yüzde 90’ını online kanallardan gerçekleştiriyoruz. Online mobilya satışında kendi kategorilerimizde dijital dönüşümü başlattık. Bu yıl da sektörümüz için büyük fırsatlar barındıran online mağazacılık alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mobilya sektöründe





e-ihracatın da liderleri arasındayız. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından elektronik ticarette güven damgasına layık görülen ilk mobilya markası olduk. E-ticarette güven damgasının işlevi açık bir şekilde güvenliğin ve hizmet kalitesinin varlığını gösteriyor” açıklamasında bulundu.



Geniş ürün gamı ve iç mimarlarla profesyonel destek

Güven damgasını almaya hak kazanan e-ticaret sitelerinin bilgilerinin www.guvendamgasi.org.tr internet sitesinde yayınlandığını belirten Yıldız, sözlerine şöyle devam etti; “Şirketimizin www.yildizmobilya.com.tr web sitesinden, istenilen ödeme seçeneği ile güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmak mümkün. CaddeYıldız olarak, 60 kategoride 8 bini aşkın ev mobilyası ürününün satışını gerçekleştiriyoruz. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Bulgaristan başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ülkelere ihracat yapıyoruz. Geniş ürün gamımızın yanı sıra bünyemizdeki iç mimarlarımızla müşterilerimize profesyonel bir destek vererek satış öncesinden sonrasına kadar her aşamada onların yanlarında oluyoruz. Bu güven duygusunu online kanalların esnekliği ile birleştirerek sektörümüze ve ülkemize katma değer sunuyoruz. Bu noktada aldığımız güven damgası, şirketimize bundaki sonraki hedeflerimize ulaşmak için büyük bir güç kattı.”



CaddeYıldız Mobilya Hakkında

1992 yılında mobilya ve beyaz eşya satışı ile faaliyetlerine başlayan CaddeYıldız Mobilya, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası doğrultusunda Oasis Cadde showroom merkezi ve yildizmobilya.com.tr online satış sitesi aracılığı ile ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor. CaddeYıldız, bugün geldiği noktada özel tasarım mobilyalarını yurt dışına da ihraç ediyor. İnegöl ve Kayseri'deki fabrikalardan temin edilen CaddeYıldız mobilyaları ilave mağaza maliyetlerini ortadan kaldıran ücretsiz kargo sistemi ile müşterilerin evlerine doğrudan ve güvenle ulaştırılıyor. Mobilya sektöründe yaklaşık 30 yıllık tecrübesi ile yılların verdiği sektör deneyimini müşterileriyle paylaşan CaddeYıldız Mobilya, zengin ürün çeşidine sahip hepsi özel tasarımlı mobilya koleksiyonlarının yanı sıra müşteri memnuniyetine verdiği önem ile sektörün en beğenilen mobilya alışveriş sitesinin de sahibi.



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