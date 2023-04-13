SDÜ Projesi Uluslararası Alanda Patent Aldı: Raylı Sistemlerde Yapısal Bozulmaların Yapay Zeka Tabanlı Akustik İzlenmesi Yöntemi ve Sistemi

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi ve SDÜ İnşaat Mühendisliği Doktora Öğrencisi Emre Uygun, Eindhoven University of Technology Bilgisayar Bilimleri Doktora Öğrencileri Murat Onur Yıldırım ve Elif Ceren Yıldırım tarafından geliştirilen “Raylı Sistemlerde Yapısal Bozulmaların Yapay Zekâ Tabanlı Akustik İzlenmesi Yöntemi ve Sistemi” projesi uluslararası patent almaya hak kazandı.

Patent, İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencisi Emre Uygun’un doktora tez çalışması olan yöntemi içeren sistem uygulaması ‘’PCT/TR2020/051168’’ patent başvuru numarasıyla dosyalandı ve ‘’WO2021/194445’’ numarasıyla yayınlandı.

Çalışmada geliştirilen yöntem ve kapsadığı varyasyonlar ilk olarak “DE 21 2020 000 817” referans numarasıyla “Alman Patent ve Ticari Marka Ofisi” kapsamında koruma altına alındı. Aynı zamanda, projenin ilk uygulaması Uluslararası Akıllı Ulaştırma Sistemleri Zirvesi'nde sektör liderleriyle birlikte “Sektöre Katkı” ödülüne layık görüldü.

Yirmidört ay sürecek proje kapsamında; tüm dünyada kullanımı ve önemi hızla artmakta olan raylı sistemler için yapay zekânın mühendislik alanlarında kullanımı ile raylı sistemler işletmeleri için düşük maliyetli ve gerçek zamanlı bir durum izleme yöntemi ortaya koyuluyor. Proje, yapay zekâ teknolojilerinin gerçek dünya senaryolarındaki çok sınıflı sorunları çözmede kullanılabilmesi için hafif ve hızlı bir derin öğrenme modeli oluşturacak. Hedeflenen ise raylı sistemler için yenilikçi bir durum izleme sistemi ortaya çıkarmak.

Proje detaylarına göre; deformasyonların erken tespiti, raylı hatların yapısal sağlığını takip eden sistemler için hayati öneme sahip. Raylı ulaşım sistemlerinde yüksek frekanslı ses ve titreşim enerjisi tekerlek-ray etkileşimi ile oluşur. Her hat için referans verileri sunabilen bu frekans değerlerinin, yapı malzemelerinde meydana gelen deformasyonlar sonucunda referans değerlerden ayırt edilebilir