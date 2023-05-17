IGSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, nezaket ziyaretleri çerçevesinde Isparta OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARABULUT, Yönetim Kurulu Üyeleri Özer SAKARYA ve Aytaç ESENDİR ile bir araya geldi.

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay KAPI, ziyaretin amacının, sanayicileri temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak iş dünyasının nabzını tutmak, sorunlara çözüm bulmak ve kamuoyu oluşturmak olduğunu belirtti. KAPI, yeni açılan yolla birlikte Burdur OSB'nin genişleyeceğini ve Isparta OSB için acil önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, mevcut OSB'nin genişlemesinin önemine dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Karabulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Isparta Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikalar hakkında bilgi verdi. Karabulut, yıllar içinde karşılaştıkları sorunları nasıl çözüme kavuşturduklarını ve mevcut gündem konularını paylaştı.

IGSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay KAPI'nın yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Çağdaş ERMERAK, Yönetim Kurulu Üyeleri Dilek ÖZDEMİR ve Vacit YORULMAZ da ziyarette yer aldı.