21 Mart Ormancılık Haftası ve Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi CEYLANİ, İşletme müdür Yardımcısı Zeynel DOMAÇ , Orman İşletme şefi Müzeyyen PEKMEZ Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Veli GÖK 'ü makamında ziyaret ettiler.Eğirdir Orman İşletme Müdürü Fevzi CEYLANİ Ormancılık Haftası kapsamında yapılan etkinliklerin yanı sıra 2022 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak olan ormancılık faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Geçen yılki orman yangınlarında ki gösterdiği çabadan dolayı hem belediye Başkanımıza hem de tüm belediye personeline teşekkür etti, bu yıl da kurumlar arasında uyumlu bir koordinasyon olması için fikir alışverişinde bulundular.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)