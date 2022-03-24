Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Tuncay Erdem ve beraberindeki heyet Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Cumhur İttifakı çalışmaları ele alınırken, belediyenin sendikal çalışmalarına ilişkin konular değerlendirildi.Ziyarette konuşan Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Tuncay Erdem, “Bizim Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayımızı 2 yıl önce açıkladı. Bu bağlamda biz tepedeki birlikteliğin, tabana da yansımasını istiyoruz. Hedefimiz tabi ki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bizim de bu basamağı atlamamız için beraber hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Biz bu konuda samimiyiz, Cumhurbaşkanımızın da bu konuda samimi olduğuna inanıyoruz. İnşallah birlikte başaracağız” dedi.Genel Başkan Erdem, belediyede üyelerine yönelik bir baskının bulunmadığını, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şeffaf olarak görev yaptığını belirterek, “Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu anlamda da sizlere teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Devlet Bahçeli başkanımızın liderliğindeki beraberliğimiz Allah’ın izniyle sonuna kadar devam edecektir. Birbirimize olan desteğimiz, gücümüz aynı şekilde devam edeceği inancındayım. Bizlerde belediyemizde çalışanlarımızla alakalı 3 yıllık görevimiz içerisinde sendika yetkilisi arkadaşlarımızla hiçbir zaman anlaşmazlık, uyuşmazlık olmadan bugünlere kadar geldik ve bundan sonra da o şekilde yürüyeceğiz. Bu güzel bir birlik ve beraberlik. Tabi ki doğruyu, güzeli gördüğümüz zaman birlik beraberlik içerisinde olmamak mümkün değil. Karşılıklı fikirler, görüşler de uyuyor. Birleştiğimiz yer memleket, devlet. Ülkemizi en iyi yere götürmek için mücadelemizi veriyoruz. Allah her iki liderimize de hayırlı, uzun ömürler nasip etsin ki, ülkemize daha güzel hizmet edebilmeleri de daim olsun. Şahsınıza ve ekibinize ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Tuncay Erdem’in, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaretine Başkan Yardımcıları Mehmet Demir ve Alpaslan Gün ile Isparta Şube Başkanı Ahmet Kaya ve yönetimi de eşlik etti.