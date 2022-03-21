isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Haber: Isparta Halısı “Dünya Markasıydı…”

Haber: Isparta Halısı “Dünya Markasıydı…”
TÜRKİYE
82 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Halısı “Dünya Markasıydı…”
Ispartalı Ermenilerden olan Keramet Bey, Amerika’da yaşamaktadır ve Kaliforniya’ya geçici seyahat eder. Ispartalı dedelerinden kalma Isparta’dan getirdikleri bir Isparta halısı vardır, giderken satmaya kıyamaz ve Newyork’taki dostu olan yine Ispartalı Ekrem Bey’e bu halıyı emanet eder.
Ekrem Bey ailevi sebeplerden dolayı Newyork’tan ayrılmak zorunda kalır ve Kaliforniya’da olan dostu Keramet Bey’in halısını ne yapacağını Keramet Bey’e telgraf ile sorar.
Keramet Bey’in Kaliforniya’da işleri oldukça iyidir, halıyı bile unutmuştur. Ekrem Bey’in durumu gideceği üzerine dostuna halıyı satmasını ve parasını da banka yoluyla kendisine göndermesini rica eder.
Ispartalı Ekrem Bey halıyı satışa çıkarır ve umulmadık bir rakamı yine bir Ermeni tüccar verir. Tam bin beşyüz dolar vermişler ve halı satılmıştır. Ekrem Bey durumu Kaliforniya’daki Keramet Bey’e bildirir. Keramet Bey de, sattığı bedelin Ekrem Bey’in talihi olduğu ve bu sebeple paranın yarısını kendisine hediye ettiğini bildirir. Ekrem Bey buna istinaden 750 doları Amerika’ya Keramettin Bey’e şükranla gönderir.
Ekrem Bey bu durumu tesadüfü bir Amerikan gazeteciye anlatır. Aradan üç – dört gün sonra gazetenin birinde bir haber okur:
“Halıcık alemi yepyeni bir desen kazandı. Bir Türk talebesinin sattığı 3 metre uzunluğunda, 1.25 cm eninde bir Isparta halısı SW CARPET antika halı ve seccadeler müessesesinde beş bin dolara satıldı.”
Yine başka bir gazetede;
“Elden ele geçen meşhur üç renkli Isparta halısı eğer bir Amerikan halı fabrikasının eline düşeydi, bu tezgahlarda milyonlarca dolar kazanmak mümkündü. Zira halıcılık aleminde şimdiye kadar sarı, kırmızı ve mavi renklerin toplu halde ve muhtelif çiçekler üzerinde bu derece imtizaç ettiği görülmemiştir. Bu halıyı dokuyan ve yaratan Türk sanatkarının umarım ki Isparta’da bir heykeli yapılmış olsun.”
Hoş tabi, günümüzde bırakın heykeli, Isparta’nın değerlerini bile unuttuk.
İşte böyle bir markaydı Isparta. Ün Dergisinde geçen gerçek bir olaydır bu anlattığım. Bu marka bugün elimizden kaydı. Çünkü biz Isparta’ya sahip çıkamadık. Halıya, güle sahip çıkamadık. Çünkü magazinsel ve gündem gerektiren aksiyonlara odaklı yaşadık ve yönetildik.
Isparta’nın 90’lı yıllarında bugün “Cafeler Caddesi” diye adlandırdığımız yerde halı mağazalarımız, arastalarımız vardı.
Halıcı Hüsnü Efendi’nin köylerde mahallelerde, “çayır çimen geze geze”, “iki büyük nimetim var,” türküleriyle, Fatma Girik Kadir İnanır filmlerinin yorumlarıyla, Talıseslerin, Ferdi Tayfurların sözleriyle, Yörük kadınlarının mânileriyle dokuttuğu Isparta halılarıydı onlar.
Dokuyan analar kızlar eve teypleri, esbapları, davul fırınlarının taksitlerini ödediler. Ispartalı müşterek çalışır, erkekleri de kirkit vurdu, sırtlandıkları gibi halı sarayında tüccarlara sattılar, ekmek paralarını çıkardılar.
Isparta halısının güzelliğini modelinden mi sanırdınız?
Isparta halısının her ilmeğinde helal yorgunluk olurdu. Her kirkit vuruşunda kolları ağrıyan anaların besmelesi olurdu. Tezgahtan kalktıklarında uyuşan dizlerinin emekleri güzelleştirirdi.
Şu halıyı çıkardık mı şunu alıcaz, şuraya borcumuzu vericez, bubam satacak, gelin olucaz, gelin alıcaz hayalleri vardı bizim halılarımızda.
Kolay mıydı? Değildi elbet. Gözleri görmeyen ihtiyarlarımızla dokundu bu halılar.
Cafeler Caddesi demiştik, sonra?
Sonra üniversitemiz geldi ve biz Ispartalılar kapitalizmi dört gözle bekliyor muşuz gibi halı mağazalarını hemen sattık, boşalttık, bistrolara, MC cafelere, Playstationlara kiraya verdik. Isparta’nın en merkezi halı bölgesini bir kural, karar alınmaksızın halıdan temizledik.
Çünkü iyi para veriyorlardı, çünkü arz talep olayı vardı. Sonuçta ticaretti canım ne olacak, para lazımdı.
Evet, şehrin göz bebeği bugün cafeler caddesi oldu. O kavgaların olduğu, her türlü dolabın döndüğü haberlerini aldığımız mekanlar işte. Daha durun, yenilerini de ekliyoruz buna, Iyaş civarımız da yeni kafeler bölgemiz artık. Bu cafeler bölgelerimizin Isparta’nın kültürüne, gelişimine, değerlerine ne kadar katkısı vardır bilmem. Ama halımızın Dünya’ya değer bir kültürel ve ekonomik katkısı var idi.
Halı sarayımız vardı, artık adı var, göçmediği sürece.
Evet adı var, ancak şunu bilelim ki Isparta’da artık halı yok bitti, yani the end, son, game over artık nasıl anlatılırsa.
Tek bir sevdamız var o da Isparta. Sözde değil özde sahip çıkılması adına, Ispartalılara sesleniyorum.
ISPARTAYI KAYBEDİYORUZ, KAYBETMEYELİM, KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM!
Isparta’nın tarihi, değerleri tek tek kayboluyor ve ben tekrar sesleniyorum.
Yarın torunlarımıza bırakabileceğimiz bir Isparta kalmayacak.
Gül, halı, gölcük, Hafız İbrahimler, Aşık Seyraniler, Böcüzadeler unutulacak.
Isparta MODERN ASİMİLASYON geçiriyor, gelin buna dur diyelim.
Bekir Manav (2019 da yazmışım, biraz ilave ettim. Zira 3 yılda değişen olmamış.)

KAYNAK : BEKİR MANAV
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HABER: ISPARTA İÇİN HAVA DURUMU: UYARI GELDİ
HABER: ISPARTA'DA YANGIN! KORKU VE PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI
Tüm Isparta Halkı Davetlidir!
Haber Ajansı: Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor
ISPARTA TON TON SÜT ŞARKÜTERİ HİZMETE AÇILDI
Haber: Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRTİK UYARI
Isparta'da bu habere dikkat! yasak başladı
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Berat Kandili Mesajı
Haber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardı
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme
ISPARTA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı
HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK İÇİN GÖZDE BALIK
Isparta Haberleri: İstiklal Marşı’mızın Kabulünün 101. YılıİSTİKLAL MARŞI’MIZIN KABULÜNÜN 101. YILI
HABER: ISPARTA'DA RAMAZAN PİDESİ'NİN FİYATI ZAMLANDI
HABER: VİA MARKET YENİ YERİNDE!
HABER: ISPARTA VALİLİĞ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA GENELİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: CAN KAYBI VAR!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Tüm Isparta Halkı Davetlidir!Tüm Isparta Halkı Davetlidir!19 Mart 2022
ISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDIISPARTA'DA YENİ LEZZET 2+1 DÖNER AÇILDI15 Mart 2022
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DAISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA14 Mart 2022
Haber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişmeHaber: Isparta Yeni Otogar ile ilgili yeni gelişme16 Mart 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN GENEL EMİR DUYURUSU14 Mart 2022
ISPARTA TON TON SÜT ŞARKÜTERİ HİZMETE AÇILDIISPARTA TON TON SÜT ŞARKÜTERİ HİZMETE AÇILDI18 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA YANGIN! KORKU VE PANİK DOLU ANLAR YAŞANDIHABER: ISPARTA'DA YANGIN! KORKU VE PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI20 Mart 2022
ISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORANISPARTA'DA BİR DENİZ MASALI ATMOSFERİNDE YEMEK KEYFİ İÇİN AŞİYAN GEMİ RESTORAN15 Mart 2022
SDÜ’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi konulu etkinlikSDÜ’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Çanakkale Zaferi konulu etkinlik16 Mart 2022
Isparta Haber: GÜNKAF Binlerce Genç Yeteneğe Kapılarını AçtıIsparta Haber: GÜNKAF Binlerce Genç Yeteneğe Kapılarını Açtı18 Mart 2022
Isparta'da bu habere dikkat! yasak başladıIsparta'da bu habere dikkat! yasak başladı17 Mart 2022
Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu Haber: Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Faaliyet Raporu 14 Mart 2022
Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta'daÖzbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta'da14 Mart 2022
Haber: Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl DönümüHaber: Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü18 Mart 2022
Haber Ajansı: Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyorHaber Ajansı: Otoyol ve köprü geçiş cezalarına yeniden düzenleme geliyor19 Mart 2022
Isparta Haber: “Güney Kariyer Fuarı 2022” Kapılarını AçtıIsparta Haber: “Güney Kariyer Fuarı 2022” Kapılarını Açtı19 Mart 2022
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRTİK UYARIHABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN METEOROLOJİDEN KRTİK UYARI18 Mart 2022
Haber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardıHaber:Isparta'da JAK Timleri toplam 164 kişiyi kurtardı16 Mart 2022
Haber: Isparta'daki E-ruhsat uygulaması örnek gösterilecek!Haber: Isparta'daki E-ruhsat uygulaması örnek gösterilecek!16 Mart 2022
Haber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayıHaber: Isparta'da kablo hırsızlığı olayı14 Mart 2022