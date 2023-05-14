Okul Öncesi Öğretmeni Ebru Atalay, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' Etkinliğiyle Çocukları Büyülüyor

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çocuklara Masal Anlatarak Geçmişe Yolculuk Yaptı

Okul öncesi öğretmeni Ebru Atalay, "Bana Bir Masal Anlat Baba" etkinliği hakkında bilgi verdi. Elektriklerin kesik olduğu zamanlarda büyüklerin çocuklara anlattığı masallara değinen Atalay, gaz lambası ışığında büyüklerin masallar anlattığını söyledi. Bu deneyimi çocukların da yaşamasını istediklerini belirten Atalay, "Bana Bir Masal Anlat" projesine başladıklarını açıkladı. Proje kapsamında geçmişimizden ve kültürümüzden izler taşıyan bu değerleri çocuklara aktarmayı ve onların deneyimlemesini amaçladıklarını ifade etti. Aynı zamanda ebeveynlerle çocuklar arasındaki iletişimi ve etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Atalay, projeye katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek ziyaretçilere onur verdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, çocuklarla birebir ilgilendiler. Başkan Başdeğirmen, çocuklara masal anlatacağını belirterek, masal anlatırken kendi çocukluğuna geri döneceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Biz de sizin gibi çocukken annelerimiz masal anlatırdı. Elektriğin yanmadığı, televizyonun olmadığı zamanlardı. Sadece radyo vardı. Radyodan haberleri ve türküleri dinlerdik. Başka bir eğlence aracımız yoktu. Sonra televizyon ve sinema hayatımıza girdi. Biz onlarla daha sonra tanıştık. Ama sizin yaşınızdayken yatağa girerken uyumamız için annemiz bize masal anlatırdı. O günlerde nasıl yaşadığımızı yerdeki sini anlatıyor. Biz ona 'sini' derdik. Akşam yemekten sonra annemiz, babamız çerezler koyar, çay demlerdi. Bu çerezleri yedikten sonra annemiz masal anlatırdı. Kırmızı Başlıklı Kız diye bir masal vardı. O masalı anlatırdı. Annemin bana anlattığı bu masalı hatırımda kaldığı kadar anlatayım" şeklinde konuştu.

Başdeğirmen'in masal anlatmasıyla birlikte çocuklar büyülü bir dünyaya adım attı. Masalların büyülü atmosferinde, çocukların gözlerindeki heyecan ve merak gözlerinden okunuyordu. Masalların büyüsüyle geçmişe bir yolculuk yapılıyor, unutulmaya yüz tutmuş değerler ve kültürel miraslar hatırlanıyordu.

Ebru Atalay, projenin amacının çocuklara masallarla birlikte kültürü, değerleri ve iletişimi aktarmak olduğunu belirtti. Bu etkinliğin, çocukların hayal gücünü geliştirmesine, duygusal bağlarını kuvvetlendirmesine ve aileleriyle daha sıcak bir iletişim kurmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, geçmişin anılarına ve masalların büyülü dünyasına yapılan bu yolculuğun, çocukların dil ve iletişim becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını da ifade etti.

Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu öğrencileri, bu etkinlikle hem eğlenceli bir zaman geçirdi hem de büyüklerinin anlattığı masallarla geçmiş kültürün izlerini takip etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in katılımıyla daha da özel hale gelen etkinlik, çocukların hayal dünyalarını genişletirken, aile bağlarını güçlendirdi.

Bu anlamlı etkinlik, çocukların masal dünyasında kaybolmasına ve büyüklerin hatıralarını dinleyerek geçmişi anlamalarına olanak sağladı. Masallar, gelecek kuşaklara aktarılan bir hazine olarak, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ve iletişimi canlı tutmada önemli bir rol oynadı.



