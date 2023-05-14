ISBAŞ'ın 2. Fabrikası Üretime Başladı - Bimsblok Üretimi 2 Katına Çıkarıldı

Isparta Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, artan talep üzerine ikinci fabrikasını hizmete açarak bimsblok üretimini ikiye katladı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni fabrika alanını ziyaret ederek üretim kapasitesinin arttığını ve daha hızlı talep karşılanacağını belirtti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte atılım yapan ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, hızla büyümeye devam ediyor. Bimsblok üretiminin yanı sıra yapı kimyasalları da üreten ISKİM adlı fabrika, çatısına kurulan 1 MW'lık güneş enerjisi santrali sayesinde kendi elektriğini üretmeye başlamıştı. Bimsbloğa olan yoğun talep nedeniyle ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, 2 bin metrekarelik bir alana genişleyerek ikinci fabrikasını faaliyete geçirdi. Yeni tesisle birlikte bimsblok üretim kapasitesi ikiye katlandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yeni fabrika alanında yaptığı inceleme ziyaretinde, bimsblok üretim kapasitesinin artırılmasıyla talepleri daha hızlı karşılayabileceklerini ifade etti. Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin yapı malzemeleri sektöründe önemli bir oyuncu haline geldiğini ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla çevreye duyarlı bir üretim süreci gerçekleştirdiklerini vurguladı.ISBAŞ Bimsblok Fabrikası'nın genişlemesiyle birlikte, bölgedeki inşaat sektörüne daha fazla malzeme sağlanması ve istihdamın artması hedefleniyor. İkinci fabrikanın devreye girmesiyle birlikte Isparta Belediyesi, bimsblok üretimindeki lider konumunu daha da güçlendirerek bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.(ISBAŞ Bimsblok Fabrikası)