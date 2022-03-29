*ÖĞRENCİ DOSTU BAŞKAN VELİ GÖK ISPARTA'LI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BAĞRINA BASIYOR.



*ISPARTA SDÜ'DEN GELEN 50 ÖĞRENCİ YENİLENEN LİMANDA YARATICI DRAMA, YANSIMA VE ÖTELEME SİMETRİSİ ETKİNLİĞİ YAPTI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün gayretleri ile ilçemize gelen gezi turlarının yanı sıra Isparta merkezde öğrenim gören üniversite öğrencileri de havaların ısınması ile tüm etkinliklerini Eğirdir'e çekmeye başladı.Süleyman Demirel Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf öğretmen adayları ile okul dışı matematik etkinlikleri düzenleniyor. Dr. Berna Aygün’ün öğrencileriyle birlikte “Matematiğin Peşindeyiz” sloganıyla çıktığı ikinci etkinlikte Eğirdir'de yer alan tarihi mekanlar Eğirdir Belediyesi tarafından rehber ve Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu personelleri eşliğinde geziler sürüyor. Misafir öğrencilere Hızırbey Camii, Dündar Bey Medresesi ve Aya Stefanos Kilisesi hakkında bilgidendirmeler ve tarihi anlatılıyor. Öğretmen adayları hem bu mekanların tarihi hakkında bilgi sahibi olup hem bu tarihi mekanlarda simetri kavramını inceleme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda Eğirdir Belediyesi'nin yenilenen Liman Sosyal Tesislerinde göl kenarında yaratıcı drama yöntemi ile yansıma ve öteleme simetrisine yönelik etkinlikler gerçekleşti.Etkinliklere dair ayrıntılı bilgi için öğretmen adayları tarafından oluşturulan digimathedu adlı instagram hesabı incelenebilir.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden öğrencilere Başkan Veli GÖK'te kayıtsız kalmayarak, 'Eğirdir'imiz Isparta'nın olduğu kadar siz öğrencilerimizin de misafir odasıdır, gölüyle, tarihiyle, kültürüyle, eşsiz doğal güzellikleri ve elektrikli teknemizle siz üniversite öğrencilerimizi ilçemizde ağırlamaktan her zaman onur ve mutluluk duyacağız.' ifadelerini kullandı.Önümüzdeki aylarda Eğirdir Belediyesi ev sahipliğinde S.D.Ü. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri ile Eğirdir'de büyük bir etkinlik hazırlıklarının sürdüğü öğrenildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)