*EĞİRDİR'DE 'PLOGGİNG' ÇÖP

TOPLAMA SPORU YAPILDI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimat ve destekleriyle güzel faaliyetler ard arda yapılmaya devam ediyor.Anne Çocuk Yaşam Merkezi adlı çalışma kapsamında Eğirdir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yılın ilk atölye çalışması 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Tarihi Eğirdir Evi’nde sosyal girişimci Seda Vural kolaylaştırıcılığındaki atölyeye bir grup kadın katıldı. Atölyede 'Hayaller, Stratejiler ve İhtiyaçlar' adlı şiddetsiz iletişim araçlarından yararlanıldı. Katılımcılardan gelen olumlu geribildirimlerle birlikte hem kadınlara hem de çocuklara yönelik çalışmaların devam edeceğini söyleyen Vural, bu konudaki bilgi ve duyurulara belediye aracılığıyla ulaşabileceğini belitti.Sivil bir inisiyatif olan farkındalık platformunun 2020 yılından beri devam eden "plogging" yani çöp toplama sporu faaliyeti 27.03.2022 tarihinde Altınkum plajı ilerisinde Nafiz yürekli uygulama oteli ilerisinde bulunan mesire alanında gerçekleşti. Programa Eğirdir ve Isparta merkezden olmak üzere 20'den fazla gönüllü katıldı. Ayrıca, Eğirdir belediyemizden destek hizmetleri Müdürü Gamze Göksu ve ekibi de etkinliğe katılarak destek verdi. Çöp toplama öncesi imece usulü hazırlanan yemekler unutulan yerli malı geleneğini aratmadı. Tuncay Vural öncülüğünde çöpler toplandı ve tek seferlik faaliyetlerdense bireysel çöp atmama (özellikle tek kullanımlık plastikler) ve toplama alışkanlığına dikkat çekildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)