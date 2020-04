Mevsiminde beslenmenin önemi ve nisan ayında tüketilmesi gereken sebze ve meyveler nelerdir?

NİSAN AYINDA TÜKETİLMESİ GEREKEN MEYVE SEBZELER VE FAYDALARI

Güçlü bir bağışıklık sistemi için doğu ve sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Sebze ve meyvelerin içerdiği vitamin ve minerallerden faydalanmak için mevsiminde tüketilmesi gerekmektedir. Mevsimi olmadığı olmadığı halde tüketilen gıdalar insan sağlığına yarardan çok zarar vermektedir. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren, nisan ayında tüketilmesi gereken sebze ve meyveler...Sağlıklı bir hayat için bireylerin ilaç ve takviye vitaminlerden önce yapması gereken mevsiminde sebze ve meyve tüketmektir. Mevsiminde tüketilen sebze ve meyveler kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirerek sebze ve meyvelerin besin değerlerinden en üst düzeyde istifade edilmesini sağlamaktadır. Bunun dışında mevsiminde üretilmeyen gıdaların tüketilmesi, gıdaların hormonlarıyla ve yapılarıyla oynandığı için insan sağlığına yarardan zor zarar vermektedir. Beslenme uzmanlarının da üzerinde önemle durduğu mevsiminde beslenme, kişilerin daha sağlıklı olmasını sağlarken hastalıklara olan direncini de arttırmaktadır. Sağlıklı bir bireyin her şeyden önce yemesine içmesine dikkat etmesi gerektiği uzmanlar tarafından defalarca vurgu yapılmaktadır.Bahar aylarının gelmesinin ardından beslenme alışkanlıklarında yavaş yavaş değişikliklere başlanmıştır. Daha çok mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıklardan dolayı kişilerin kendilerine bu süreçte daha dikkatli bakmaları ve sağlıklı beslenmeleri tavsiye edilmektedir. Özellikle tüm dünyayı korkuyla sarsan corona virüs salgını nedeniyle de bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin tüketilmesi çok önemlidir.Toprakların güneşi görmesi ve havalanmasının ardından yeni mahsullerini çiftçiler aracılığıyla insanlara sunmaya başladığı bahar aylarında yepyeni ürünler hasat edilmeye başlanmıştır. Kışın atlatılması ve baharın gelmesiyle birlikte birbirinden ürün tüm şifasıyla sofralarda yerini almaya başlamıştır. Doğallığından şüphe edilen market ve Pazar ürünleri yerine, balkonda, bahçede kendi imkanlarıyla kendi sebzelerini üretmeleri önerilmektedir. İmkanı olanların bu şekilde kendi ürünlerini üretirken imkanı olmayanlar marketlerden alış veriş yaparken en azından mevsiminde olan ürünleri alması tavsiye edilmektedir. Nisan ayında tüketilmesi tavsiye edilen sebze ve meyveler şöyledir:Doğal lif kaynağı olan brokoli, insan sağlığına çok faydalı besinler arasında yer almaktadır. Zengin besin değerleri ve içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı direnci arttırmaktadır.Kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere şeker ve parkınson hastalıklarına iyi gelmektedir. İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller büyük oranda karşılamaktadır.Ispanak en sağlıklı besinler arasında yer almaktadır. Birçok hastalığa iyi geldiği gibi bağışıklık sistemini güçlendirir, ihtiyaç duyulan vitamin ve mineralleri en doğal şekilde karşılamaktadır.: Kalsiyum ve C vitamini deposu olan havuç, göz sağlığına olumlu etkide bulunmaktadır. Ayrıca zengin besin değerleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kalorisi de oldukça düşük olan havucun ara öğünlerde tüketilmesi tavsiye edilmektedir.Çok güçlü bir folik asit kaynağı olan bezelye, ayrıca zengin vitamin ve minerallere sahiptir. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerali karşılamakla birlikte hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır.Omega 3 kaynağı olan semizotu, balık yiyemeyenlerin her gün tüketmesi tavsiye edilmektedir. Balıktan alınamayan besin değerleri bir ölçüde semizotundan karşılanmaya çalışması beslenme uzmanları tarafında tavsiye edilmektedir.Tansiyonun düşmesine yardımcı olmaktadır. Kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren pazı, antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olmaktadır.Mevsimde tüketilen çilek, bol miktarda kalsiyum, potasyum, demir ve fosfor içermektedir. Bunun C ve A vitamini içermesinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Kansere karşı koruyucu olan çilek, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmaktadır.İdrar sökücü olan yeşil elma, vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olmaktadır. Zengin besin değerlerine sahip olan yeşil elma, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri büyük oranda karşılamaktadır.antiseptik gıdaların başında gelen limon, mikrop kırıcı özelliği bulunmaktadır. Hazımsızlığa yardımcı olmakla birlikte mide rahatsızlıklarına ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır. Cildin daha sağlıklı ve dinç olmasını sağlar. Antioksidan özelliği bulunmaktadır.